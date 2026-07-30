En libertad los detenidos por el incendio de Almorox, a quienes se imputa un delito contra el medio ambiente

Detenidos por el incendio de Almorox el día 22 de julio. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas detenidas por su relación con el origen del incendio en la localidad toledana de Almorox del 22 de julio han sido puestos en libertad provisional, aunque se les imputa como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente.

Según informan fuentes judiciales a Europa Press, los dos arrestados han comparecido ante el juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos, en funciones de guardia.

Tras tomarles declaración, se ha decidido decretar para ambos la libertad provisional aunque con medidas cautelares como la obligación de comparecencia ante el juzgado todos los lunes, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

La imputación del delito contra el medio ambiente es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.