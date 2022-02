Un libro de Emili Sempere recoge la bibliografía de Pedro Mercedes y su legado como ceramista en Cuenca

CUENCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un libro de Emili Sempere recoge desde este jueves la bibliografía de Pedro Mercedes y su legado como ceramista en la capital, una obra escrita por el investigador y ceramólogo alicantino.

A lo largo del libro, como ha explicado Sempere, se hace un recorrido a la historia de esta profesión en la provincia y en la capital, con especial mención al alfar y a la figura de Pedro Mercedes.

La idea del libro surgió en una visita del autor a la capital hace unos años, en donde vio "evidente" que se debía de llevar a cabo este libro "porque ya se había escrito de Pedro Mercedes, pero convenía hacer un compendio que reuniese todos los aspectos de la profesión, desde los orígenes hasta las piezas más importantes de la alfarería en Cuenca, donde habrá un total de 83 piezas diferentes".

Como punto de inflexión en la vida de Pedro Mercedes, Sempere ha destacado la exposición que llevó a cabo en Barcelona en 1961, donde se pudo ver que el conquense "tenía ya el gran don para transformar los cacharros en obras de arte".

No ha dudado en calificar al ceramista conquense como "artista de vanguardia", situándolo a la altura de Miró, y como uno de los pioneros en el arte de la cerámica, haciendo también mención especial en este libro a los alfareros conquenses actuales.

"Es una generación única en Cuenca, porque desde el siglo XII ha habido generación de alfarería en Cuenca al contrario del resto de España, cuando cada vez hay menos alfares abiertos", ha desgranado el ceramólogo.

Por todo ello, no ha dudado en confirmar que Mercedes "era un prodigido, tenía un don", que se refleja en el libro de firmas de personas ilustres que pasaron por su alfar del barrio de San Antón.

"De la artesanía hasta hace relativamente poco siempre se ha hablado de forma despectiva, pero con Pedro Mercedes se empezó a hablar de una obra de arte con calado nacional e internacional", ha asegurado Sempere, quien ha agradecido a los políticos de Cuenca llevar a cabo la rehabilitación del alfar.

UN SUEÑO "HECHO REALIDAD"

El hijo del ceramista, Tomás Mercedes, ha calificado la reapertura del alfar que tendrá lugar este viernes como "un sueño hecho realidad". Ha asegurado que no ha conseguido heredar de su padre ni su capacidad artística ni su edición, pero tras criarse en el barrio de San Antón y ver el ánimo, cariño y amor con el que realizaba su obra, "hubiera sido un mal hijo si no hubiese continuado mostrando al mundo no solo este legado artístico, sino también de humanidad que dejó Pedro Mercedes".

Para Miguel Ángel Valero, concejal de Cultura del Ayuntamiento, esta semana podría haberse denominado como la semana de la cerámica en Cuenca, en donde con este libro y la reapertura del alfar este viernes "se va a hacer un gran homenaje a esta tradición que Pedro Mercedes recuperó en Cuenca".

Por eso, este libro "es un trabajo a a la altura" del evento, no habiendo "nadie mejor que Emili Sempere para llevar a cabo la obra sobre la cerámica en la provincia y en la figura de Mercedes".

Además, ha agradecido en nombre del Ayuntamiento a Tomás Mercedes "la generosidad que ha ofrecido para todo lo relacionado con la reapertura y la edición del libro", porque "la suma de sinergias entre todos siempre redunda en un alumbramiento que ha sido largo pero fructífero".

Mientras, la diputada de Cultura de la Diputación, Fátima García, ha indicado que con la edición de este libro la Institución provincial se ha querido sumar a la inauguración de este viernes del alfar de Pedro Mercedes.