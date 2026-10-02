Las lluvias provocan 10 incidencias en C-LM durante la noche con daños cuantiosos en Fuente de la Carrasca

Archivo - Material y vehículos de los bomberos. - DIPUTACIÓN - Archivo

TOLEDO/ALBACETE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han provocado una decena de incidencias en toda Castilla-La Mancha entre las 0.00 y las 8.00 horas de este viernes, con especial incidencia en Fuente de la Carrasca (Albacete), donde se ha producido la inundación de una vivienda y daños materiales cuantiosos en la localidad.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los mayores daños durante la noche se han producido en esta pedanía de Nerpio, de pequeño tamaño y en la que mayoritariamente vive gente de edad avanzada.

Estas mismas fuentes han indicado que los bomberos han tenido que actuar durante toda la noche en el lugar y la pedanía ha quedado bastante dañada por las lluvias, aunque no se han registrado heridos.

Con respecto al conjunto de la región, en Albacete se han registrado dos incidencias, la citada de Fuente de la Carrasca y otra de menor entidad en Caudete; mientras que en Guadalajara solo se ha producido una incidencia de escasa entidad en Alovera, y en Cuenca se han producido las 7 restantes, concentradas en localidades como La Almarcha, Cañada Juncosa o Castillo de Garcimuñoz, en el entorno de la carretera A-3.