C-LM aboga por que el cooperativismo vitivinícola mundial siga colaborando para impulsar el mercado global del vino

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martinez Lizán. - JCCM - Archivo

CUENCA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha defendido que el cooperativismo vitivinícola mundial "debe seguir colaborando para impulsar las principales zonas vitivinícolas, entre las que está Castila-La Mancha, y el mercado global del vino".

En el XV Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas, que se celebra desde ayer y hasta mañana en la Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas, en Mota del Cuervo, lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien también ha reivindicado a Castilla-La Mancha como el mayor viñedo del mundo con cerca de 80.000 viticultores y 437.000 hectáreas de viñedo, y también su bodega, pues produce 23 millones de hectolitros de vino y mosto cada año, el 57% del vino de España, el 15% del de la Unión Europea y el 9% a nivel mundial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Julián Martínez Lizán ha confiado en que este foro contribuya a compartir experiencias y mejorar el trabajo que vienen realizado de manera conjunta las cooperativas vitivinícolas de todo el mundo, ya que más del 63% de la producción de la vitivinicultura mundial es de origen cooperativo y sólo el 12% se comercializa directamente al consumidor.

"Por eso el movimiento cooperativo es fundamental para afianzar las zonas productoras, pero también el carácter comercializador que se tiene que llevar a cabo en todo el mundo", ha indicado.

El XV Foro Mundial se celebra bajo el lema 'Las cooperativas integran a los pueblos en la economía global' y reúne a los líderes de las principales zonas productoras del mundo para debatir sobre sostenibilidad, intercooperación y los desafíos del mercado global, "unos retos a los que desde el Gobierno regional se da respuesta con diferentes medidas".

El consejero ha explicado al respecto que desde 2015, el Gobierno de Emiliano García-Page, ha abonado 838,8 millones de euros en ayudas para líneas como reestructuración de viñedo; para financiar proyectos de inversión que modernicen bodegas y cooperativas a través de VINATÏ; y para promoción en Terceros Países, con el fin de seguir abriendo mercados internacionales.

Precisamente Manjavacas, ha sido una de las cooperativas beneficiarias de esta acción porque ha recibido 1,2 millones de euros entre las líneas FOCAL y VINATÏ, para movilizar una inversión de 3,7 millones "con los que ha impulsado el desarrollo económico y el empleo, en una zona especialmente sensible por estar en intensa despoblación".

Estas políticas, junto con una apuesta clara por el vino embotellado y de calidad, con un total de 25 figuras de calidad vínicas, están consiguiendo que mes tras mes los vinos de la región salgan con éxito al mercado. "La evolución de la presente campaña está siendo favorable. En marzo se han vendido 1,8 millones de hectolitros de vino y mosto, reduciendo sus existencias en un 10%, y situando las existencias actuales en 15,7 millones de hectólitros" ha explicado Martínez Lizán.

IMPRESCINDIBLE COOPERATIVISMO

Para finalizar, el consejero ha destacado la importancia que tiene el cooperativismo para Castilla-La Mancha, donde hay 558 cooperativas que representan el 53,9% del conjunto de la economía social de la región y el 26,2% de la industria agroalimentaria por lo que las ha definido como "un pilar fundamental".

El informe 'El cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha' (edición 2025), elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha subraya su relevancia social y económica en una región en la que un tercio de sus 919 municipios cuenta con, al menos, una cooperativa agroalimentaria. "Todo ello hace posible que se hayan convertido en uno de los principales motores de creación de empleo estable, además de tener una contribución al PIB clara ya que supone un 25% de toda la industria regional. Un esfuerzo que se traduce en un medio rural vivo y dinámico", ha concluido el consejero.

Este foro, cuenta con la presencia del presidente de la Cooperativa Manjavacas, Javier Lillo; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Cuenca, Rodrigo Fernández; el presidente del Foro, Rubén Panella; el director de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, así como representantes municipales.