C-LM abre 20 días a información pública el proyecto del decreto de las hojas de reclamaciones de los consumidores

Hoja de reclamaciones. - OMIC

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública durante 20 días, a partir de este viernes, sobre el proyecto de decreto de las hojas de reclamaciones de las personas consumidoras en la región.

Así figura en la resolución de la Secretaría General, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), recogida por Europa Press.

Este proyecto de decreto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, situada en la avenida de Francia número 4, 45071-Toledo.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico sgsanidad@jccm.es.