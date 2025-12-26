C-LM abrirá 16 centros este lunes en las cinco provincias para potenciar la vacunación frente a la gripe

Vacuna contra la gripe. - JCCM

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá a disposición de la ciudadanía y exclusivamente este lunes, 29 de diciembre, 16 puntos de vacunación frente a la gripe en distintas partes de la geografía regional.

Los centros estarán abiertos desde las 9.00 a las 20.00 horas para la población en general, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la provincia de Albacete estarán disponibles el Centro de Especialidades de la calle San Juan en la capital, el centro de salud de Almansa, el centro de salud de Caudete, el centro de salud Hellín 2 y el centro de salud de Villarrobledo.

En la provincia de Ciudad Real, el centro de salud Ciudad Real III en la capital, el centro de salud de Herencia, el centro de salud de Manzanares, el centro de salud de La Solana, el centro de salud Barataria de Puertollano, el centro de salud Tomelloso 1 y en el Hospital de Valdepeñas se administrará la vacuna en la sala de Extracciones.

En la provincia de Cuenca, estará disponible el centro de salud Cuenca 4 y en la provincia de Guadalajara en el centro de salud Los Manantiales.

En la provincia de Toledo, en el centro de salud de Buenavista y en Talavera de la Reina en el centro de salud Río Tajo.

Ya se han administrado vacunas frente a la gripe al 57,7 por ciento de los mayores de 60 años. Así ya son 310.243 personas mayores de 60 años los que tienen administrada la vacuna frente a la gripe.

Por otra parte, se han administrado 50.547 vacunas frente a la gripe a menores de 14 años. También se han administrado 101.194 dosis a personas entre 14 y 59 años.

Desde la Consejería de Sanidad se anima a la población que todavía no lo haya hecho a vacunarse.