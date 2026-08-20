C-LM activa el Meteocam en fase de alerta por lluvias y tormentas en Albacete, Cuenca y Guadalajara

La Junta ha establecido la activación del Meteocam. - JCCM

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 11.00 horas de este jueves, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

La dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja en la comarca de Hellín y Almansa en Albacete por tormentas con peligro importante, que pueden ir acompañadas de granizo grande (superior a 2 cm) y rachas de viento fuerte o muy fuertes; y por lluvias, con precipitación acumulada en una hora: 30 mm, con inicio a las 12.00 horas y fin a las 21.59 horas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

También para la provincia de Albacete, Aemet ha emitido avisos de nivel amarillo por lluvias con precipitación acumulada en una hora: 15 mm, y por tormentas con probable granizo y rachas fuertes o muy fuertes asociadas, en el resto de las comarcas de la provincia de Albacete, con inicio a las 12.00 horas y fin a las 21.59 horas.

Por su parte, en la provincia de Guadalajara, en las Parameras de Molina, hay avisos nivel amarillo por tormentas con probable granizo y rachas fuertes o muy fuertes asociadas, con inicio a las 16.00 horas y fin a las 23.59 horas.

Por último, en la Serranía de Cuenca hay también avisos de nivel amarillo por tormentas con probable granizo y rachas fuertes o muy fuertes asociadas, con inicio a las 16.00 horas y fin a las 23.59 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, si va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente, se deben evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.