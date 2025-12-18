C-LM acusa a CE de llevar "un año a por uvas" en vivienda y pide que España dé un golpe en la mesa para activar fondos

Archivo - El consejero de Fomento de C-LM, Nacho Hernando, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha acusado a la Comisión Europea (CE) de llevar "un año a por uvas" en materia de vivienda y ha emplazado al Gobierno de España a "dar un golpe encima de la mesa" similar al que dio con la excepción ibérica para conseguir que la Unión Europa se plantee "como una prioridad absoluta" actuar en esta materia.

Hernando, a preguntas de los medios este jueves durante una rueda de prensa, ha querido "romper una lanza" en favor del Ministerio de Transportes ya que, ha dicho, "tiene que recibir más fondos por parte de la Comisión Europea", pero ha criticado que la Unión Europea lleve "un año hablando de vivienda pero sin emitir ningún tipo de conclusión".

"Y ahora esbozan un principio de respuesta sin concretar nada", ha criticado, incidiendo en que si la Comisión Europea ha detectado que en España hay un déficit de 700.000 viviendas pero el país solo tiene capacidad para construir 100.000 al año, hay que trabajar por "revertir la situación tan grave que hay".

"Lo importante es que sepamos detectar los cuellos de botella que nos impiden, en todo el país, no hacer más de 100.000. La gente no puede estar 7 u 8 años esperando a que haya una solución a esta situación tan grave", ha manifestado, por lo que ha asegurado que la CE tienen "una enorme tarea pendiente" en esta materia.

Hernando ha defendido que Castilla-La Mancha, en su papel, está intentando buscar soluciones, pero ha asegurado que desde la Unión Europea les tienen trabajando "con una pala de juguete", refiriéndose a los fondos europeos destinados a este asunto. "Y lo que queremos es que, de una vez, traigan la excavadora y se dejen de marear la perdiz", ha apostillado.

En este sentido, ha considerado que "para bien o para mal" el problema de la vivienda "sí se resuelve con dinero", pero hace falta que la Unión Europea entre "directamente" a apoyar a los Estados miembro "con muchos recursos". "Que nos den las herramientas y podremos acometer las obras, pero si no es muy difícil que lleguemos con la rapidez que requiere el momento", ha añadido.