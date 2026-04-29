C-LM adquirirá 46.000 dosis de vacuna intranasal frente a la gripe por importe de 885.996 euros

Archivo - Un sanitario de Cruz Roja se prepara para administrar la vacuna contra la gripe. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la adquisición de 46.000 dosis de vacuna intranasal frente a la gripe destinada a la población infantil de cara a la temporada otoño-invierno 2026/2027, por un importe de 885.996 euros.

Lo ha anunciado su portavoz, Esther Padilla, quien ha advertido de que la "gripe no es un simple resfriado", puesto que cada año provoca complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en personas mayores, niños y quienes tienen otras patologías, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Pese a ser "muy contagiosa" y poder acarrear consecuencias importantes, la portavoz ha señalado que se pueden prevenir "de forma sencilla" con la vacunación. "Con esta aprobación nos adelantamos a la gripe cada año: reducimos los casos graves, evitamos muertes y aliviamos la presión sobre el sistema sanitario", ha señalado.

En la última campaña, los niños y niñas de entre dos y cinco años, un grupo de edad clave porque suele concentrar los primeros picos de gripe, recibieron esta vacuna intranasal. Una opción que, según ha apuntado la portavoz, actúa directamente en la mucosa nasal, "la puerta de entrada del virus, lo que ayuda a bloquear la infección desde el inicio".

Además, el formato intranasal hace la vacunación más fácil y agradable para los niños y niñas al evitar el pinchazo, de manera que es también es parte de nuestra voluntad "de humanizar el sistema sanitario", tal y como ha incidido la consejera.

EVALUACIÓN PLAN CARTOGRÁFICO

En otro orden de asuntos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha evaluado el Plan Cartográfico correspondiente al periodo 2022-2025, con el objetivo de analizar su desarrollo, identificar fortalezas y detectar áreas de mejora de cara a la elaboración del próximo. "Una iniciativa que, que es también una forma de avanzar en cómo queremos construir nuestra región", ha señalado Padilla, quien ha explicado que es una herramienta que permite disponer de información útil y precisa sobre el territorio.

Sobre todo, la consejera ha incidido en que se trata de la primera vez que se realiza un análisis global y estructurado de este plan, "que no se limita a la elaboración de mapas", sino que es clave para la toma de decisiones públicas al proporcionar información geográfica fiable y actualizada, que permita ordenar el territorio y proteger el entorno.

En este sentido, ha puesto en valor la importancia de esta herramienta en ámbitos especialmente sensibles, como la gestión de emergencias, pero también en el urbanismo, el medio ambiente, los servicios públicos y la planificación territorial.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha apuntado que Castilla-La Mancha ha dado un paso más a este respecto y, desde el Gobierno, se ha facilitado el acceso a la cartografía a través del Portal de Mapas de Castilla-La Mancha. "A quienes aún no lo conozcan, les invito a explorarlo, porque cuenta con visores cartográficos de mapas generales y temáticos, además de datos abiertos y descargables", ha señalado la portavoz, remarcando la utilidad de la herramienta. "Antes el acceso a la cartografía estaba restringido y dependía de obtener una copia en la delegación correspondiente, ya fuera provincial o regional", ha explicado.

Por tanto, ha insistido en que la evaluación del periodo 2022-2025 no solo será fructífera de cara a la elaboración del nuevo Plan Cartográfico 2026-2029, sino que también permitirá mejorar la accesibilidad, tanto en el conocimiento de esta herramienta "porque todavía hay muchas personas que no la conocen" como en su uso, de manera que sea "más sencillo" para la ciudadanía, los ayuntamientos y las empresas.