C-LM aprobará una inversión de 8 millones en mayo para estimular la contratación de jóvenes y aumentar la de mujeres

TOLEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar una inversión de 8 millones de euros en el mes de mayo para estimular el empleo de jóvenes y aumentar la contratación femenina, aspecto este último "que necesita de un incremento" para poder llegar a un equilibrio.

Así lo ha avanzado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención tras la inauguración de la Hospedería 'Casón del Conde' en Orgaz (Toledo).

Ha presumido de que el empleo "va bien" en su conjunto y ha hecho alusión al Programa Investigo que está vigente en la región, "para contratar a gente que son investigadores".

"Muchas de las investigaciones no salen adelante, pero hay que insistir e insistir. Si no, no se consiguen inventar cosas o se consiguen objetivos científicos del tipo que sean", ha afirmado.

Respecto al turismo, ha reflexionado que es "la gallina de los huevos de oro" y aunque "hay gente que ahora se queja de que tenemos exceso de turismo, puestos a pecar, mejor pecar por exceso que por defecto".

Por ello, ha pedido que se eviten estas quejas y se centren en gestionar la actividad turística de manera eficaz, pues "siempre es mejor gestionar el éxito que tener que explicar el fracaso", ha destacado.

Tras poner en valor que el turismo genera 50.000 empleos en Castilla-La Mancha, cifra que sigue creciendo, ha hecho alusión a la Exposición Mundial que se está celebrando en Osaka (Japón), una oportunidad que la región aprovechará "porque el mercado asiático es el que más va a crecer en turismo en los próximos años".