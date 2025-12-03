C-LM aprueba 7,3 millones para prevenir situaciones de abuso a menores y más de 9 millones a programas de salud mental

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Ha Comparecido En Rueda De Prensa, En El Palacio De Fuensalida, Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un montante de 7,3 millones de euros para prevenir situaciones de abuso infantil y más de 9 millones de euros a programas relacionados con la salud mental, tal y como ha desgranado la consejera portavoz, Esther Padilla.

Respecto a prevenir las situaciones de abuso infantil, se trata de una convocatoria anual para el año 2026 dirigida a entidades sin ánimo de lucro para potenciar servicios que afectan a 70.000 menores y más de 35.000 familias.

Servicios, como ha citado en rueda de prensa Padilla, que se pueden centrar en programas de mediación familiar en contextos de divorcio o la prevención e intervención en situaciones de abuso sexual infantil, pues en el primer semestre, el Gobierno regional ha atendido 715 casos de abuso sexual infantil en la región.

Se extiende también a la lucha contra situaciones de acoso y de ciberacoso en la infancia y adolescencia, de violencia familiar, filoparental y para acompañar a familias en situaciones de vulnerabilidad.

Algunos servicios concretos, tal y como ha citado, son el Aula de Familia, que ayuda a educar en positivo; los puntos de encuentro familiar, para facilitar a los dos progenitores un entorno seguro, así como chats de atención a infancia y adolescencia o el servicio de postadopción.

SALUD MENTAL

Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado un montante de más de 9 millones de euros destinados a diferentes medidas en materia de salud mental, incrementando en un millón de euros la inversión respecto a 2025.

Este montante se destinará a medidas para que "personas recuperen su autonomía, para que familias no se sientan solas o para vidas que se van recuperando poco a poco". Se dará cobertura mediante plazas residenciales para personas con trastornos mentales graves o en exclusión, para lo que se destinan 5,6 millones de euros del montante total.

Se incluyen viviendas de supervisión diaria y nocturna, centros sociosanitarios, residencias comunitarias o también comunidades terapéuticas, así como centros de rehabilitación psicosocial y laboral para personas con trastorno mental grave.

También para programas de prevención en bienestar emocional, lucha contra la estigmatización o programas en centros penitenciarios destinados a personas reclusas con trastornos adictivos.

A través de estos recursos se atiende a más de 2.500 personas beneficiarias directas y 10.000 indirectos.