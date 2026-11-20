El vicepresidente Primero, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado este viernes que, una vez iniciados las labores de restauración forestal de la zona afectada por el incendio de La Mierla (Guadalajara), el Ejecutivo autonómico está trabajando, con la inercia de las tareas de corta y de saca de la madera, "en sentar las bases de una industrialización del sector forestal a nivel regional a través de una primera experiencia en esta zona como motor de recuperación económica".

Martínez Guijarro, que ha visitado junto con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, los trabajos de colocación de fajinas en el término municipal de Cogolludo, incluidos en el Plan de Recuperación, ha explicado que, a día de hoy, se está trabajando, junto al sector forestal y los ayuntamientos, en "generar actividad económica que aporte valor añadido a la madera que podemos sacar en todo el territorio afectado".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional se puso a trabajar en la zona desde el primer momento en coordinación con la Diputación de Guadalajara para impulsar la recuperación social, económica y ambiental de la zona, que ha movilizado hasta la fecha 22,5 millones de euros.

En ese sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural puso en marcha líneas de ayuda al sector ganadero, con la publicación de "un decreto de ayudas directas en el que ha habido 79 ganaderos que tienen una concesión, que estamos tramitando para poder pagarles casi con carácter inmediato".

A esto se suman, ha continuado, las líneas de emergencia para el arreglo de los caminos rurales que se han finalizado.

A esto se suman las convocatorias de ayudas a los sectores Turístico y de Comercio a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, "donde estamos tramitando 85 solicitudes, casi el 70% son del sector turístico, el sector de las casas rurales y de la hostelería de la zona, que también queremos resolver con carácter inmediato".

Además, se han puesto a disposición de los afectados varias líneas de financiación desde el Instituto de Finanzas, como préstamos para cuestiones de tesorería y préstamos para reposición de algunas inversiones, de algunos activos que se hubiesen podido dañar o que quieran aprovechar para mejorar esas actuaciones o esas instalaciones que tenían en esta zona.

16 MILLONES DE EUROS SE DESTINAN A LA RESTAURACIÓN FORESTAL

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por su parte, ha explicado que este Plan de Recuperación de la zona afectada por el incendio de La Mierla incluye un presupuesto de 16 millones de euros que se destina a la restauración medioambiental y que incluye los trabajos sobre las masas forestales y las infraestructuras hidráulicas, para el ganado y la fauna silvestre, además de los llevados a cabo para adecuar el antiguo Centro Joven de Cogolludo como Oficina encargada de centralizar los trabajos, precisamente unas instalaciones que el vicepresidente y la consejera han visitado este viernes.

En total, según Mercedes Gómez, son "125 los kilómetros de fajinas, 4.300 kilómetros de albarradas, 70 puntos de abastecimiento para la extinción de incendios y para que la fauna cinegética y el ganado puedan abrevar y beber los que estamos construyendo y restaurando, además de 36.000 kilos de pienso los que se van a adquirir para alimentar a la fauna cinegética y collares GPS que nos van a permitir tener localizado al ganado" para evitar la erosión y proteger un recurso fundamental de este territorio como es el agua.

MOVILIZADA LA OFERTA MADERERA DEL INCENDIO DE LA MIERLA

Por último, Gómez ha recordado que en la celebración de la VIII Mesa de la Madera de Castilla-La Mancha se avanzó la licitación, por 4,3 millones de euros, para que las empresas que puedan estar interesadas adquieran 47 lotes de madera del incendio, "una oferta de 400.000 metros cúbicos de madera que va a poder ser utilizada por diferentes sectores productivos".

Se trata, tal y como ha señalado la consejera, de una medida con la que "queremos acelerar la recuperación socioeconómica de las áreas rurales afectadas por el incendio, prevenir incendios con la retirada de los aprovechamientos, a la vez que impulsamos el tejido empresarial del sector forestal".

Junto al vicepresidente Primero y la consejera de Desarrollo Sostenible han visitado los trabajos de recuperación del incendio de La Mierla la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García; el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia, Rubén García; el alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, y el gerente de Geacam, Miguel Peña.