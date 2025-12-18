C-LM apunta a enero para tomar medidas si Miteco no cambia las reglas del Tajo-Segura: "No podemos aguantar más"

Archivo - La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha desembarcado en Madrid para asistir a la reunión del Consejo Nacional del Agua, donde preguntará a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la puesta en marcha de las nuevas normas del trasvase Tajo-Segura, que se retrasan desde febrero de 2024.

En declaraciones a los medios, antes de participar en la reunión, ha dicho que elevará esta cuestión "para que conste en acta", recordando que este Consejo del Agua tendría que haber abordado ya la modificación de las reglas de explotación "para adaptarlas a lo que dicen los propios planes que se aprueban y acomodarlas a las diferentes sentencias de los últimos tiempos".

En estos momentos, después de varias aportaciones técnicas que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha para demostrar que esta infraestructura se puede gestionar "de una forma sostenible", la situación según Gómez es que las nuevas reglas "ni están, ni se les esperan".

"Seguimos sin entender qué es lo que pretende hacer el Ministerio o si quiere agotar el tiempo y esperar al 2027 con la nueva planificación", se ha cuestionado Gómez, quien asegura que a principios de año el Gobierno de Castilla-La Mancha "tomará las medidas que estime convenientes y que García-Page pida". "No vamos a aguantar más":

Las medidas a adoptar pasan por "reclamar a los tribunales que se cumplan las sentencias" y un Real Decreto que "ha escrito el propio Estado".

"Tienen la capacidad y la potestad para poderlo hacer y de hecho ya lo podrían haber hecho si hubiesen querido. Tienen informes técnicos encima de la mesa que avalan que hay que hacer esos cambios", ha zanjado.