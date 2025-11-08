C-LM asegura que Europa está en línea con la CCAA en el rechazo a los trasvases y la apuesta por la desalación

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado que Europa está en línea con Castilla-La Mancha en materia de agua. Tras la participación del Gobierno regional en el Asamblea Local y Regional Euromediterránea en Palermo, en la que el presidente regional, Emiliano García-Page ha defendido el agua de Castilla-La Mancha; Caballero ha remarcado que el resto de las regiones europeas rechazan los trasvases y apuestan por la desalación.

"Hemos participado en esta asamblea porque, como dijimos, no vamos a perder ninguna oportunidad de defender los intereses de nuestra tierra en todos los foros europeos posibles", ha señalado. En este sentido, el vicepresidente segundo ha explicado que en esta reunión de Arlem se ha puesto muy en evidencia que las regiones europeas comparten la posición que defendemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de agua.

Según ha informado la Junta, han recordado que "el agua es un recurso limitado y cada vez más escaso y, por tanto, hay que utilizar todas las alternativas que nos permitan un uso eficiente del agua". Al mismo tiempo, el vicepresidente segundo ha expresado que la tecnología permite pensar que ya existen soluciones como la desalación para aprovechar el agua del mar y evitar los trasvases.

Sobre esto, Caballero ha puesto el acento en que la Unión Europea está poniendo recursos a disposición de los países, e incluso a las regiones, para ayudar a apostar por infraestructuras que garanticen un uso eficiente y responsable del agua. "En Castilla-La Mancha estamos apostando por desarrollar políticas en este sentido y somos una referencia, pero no podemos desalar como sí pueden hacer en el Levante", ha recordado.

"El Tajo está siendo esquilmado con demasiada facilidad por las regiones del Mediterráneo y España es, sin duda, quien tiene que apostar por la alternativa de desalación", ha señalado. "El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page está defendiendo con mucha fortaleza, desde el punto de vista político y también jurídico nuestro derecho al agua y así nos han dado la razón por los tribunales", ha indicado.

Por este motivo, tal y como ha explicado, "García-Page ha defendido en este foro europeo con mucha coherencia y ahínco que hay que acabar con el modelo del trasvase que se lleva el agua de Castilla-La Mancha, donde no tenemos y nos es muy necesaria para nuestro desarrollo, al Levante, donde posiblemente tampoco tengan, pero tienen una alternativa como la desalación".

Asimismo, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha ha expresado que entiende que "Murcia aproveche también con estos foros para defender sus intereses, pero desde nuestra región no vamos a cejar en el empeño de defender nuestro derecho ante Europa y ante la justicia, que ya nos ha dado la razón".

"Hemos sido solidarios durante décadas y lo seremos en situaciones de extrema dificultad, pero existen alternativas", ha incidido. "Tenemos que garantizar el caudal ecológico que preserve la biodiversidad y defender que necesitamos el agua para el desarrollo y el bienestar de nuestra región", ha señalado.

Finalmente, Caballero ha concluido que "tienen que entender en el Levante, en España y en Europa, donde lo hemos vuelto a recordar, que vamos a defender nuestro derecho al agua y que se debe apostar ya por alternativas que nos garanticen este derecho".