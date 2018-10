C-LM asegura que seguirá reclamando un umbral mínimo no trasvasable de 800 hectómetros en embalses de la cabecera

Publicado 25/09/2018 16:21:02 CET

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha afirmado este martes que "Castilla-La Mancha no se conformará con los 600 hectómetros cúbicos (hm3) como umbral mínimo no trasvasable en los embalses de la cabecera del Tajo, sino que seguirá luchando para conseguir los 800 hm3 que son los que hemos calculado como recursos mínimos embalsados para que el caudal del Tajo medio se aproxime a un caudal ecológico y que de garantía suficiente a todos los usos de la cuenca cedente".

De esta forma ha respondido la responsable regional de Fomento a las declaraciones efectuadas este martes por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Miguel Ángel del Amor, quien ha criticado la intención del Gobierno central de aumentar de 400 a 600 hectómetros cúbicos el nivel mínimo de los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar, ha informado la Junta en un comunicado.

Como ha expresado la consejera, hasta el momento la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, órgano dependiente de su Consejería, no ha recibido ninguna propuesta en este sentido, por lo que "debemos de ser cautelosos en cuanto a las declaraciones", pero que "de ser así, estaríamos yendo en la buena dirección", por lo que ha añadido que "necesitamos que las palabras se conviertan en realidad y que no se queden en humo".

"En caso de ser cierta una revisión al alza del umbral mínimo de no trasvase, ya hemos dicho que no es suficiente, pero este Gobierno luchará para que la nueva reserva no trasvasable asegure que son debidamente atendidas las necesidades ambientales de la cuenca y todos sus usos. En definitiva, para que se respete el principio legalmente establecido de prioridad de la cuenca cedente. Y para ello, aunque 600 hm3 no son suficientes, es obvio que son mejores que los 400 hm3 aprobados por el Memorándum", ha apuntado García Élez.

Asimismo, ha recordado que el Plan Hidrológico del Tajo, recurrido por esta comunidad autónoma, decidió no respetar las necesidades ambientales del río, vulnerando con ello el principio de prioridad de la cuenca cedente "al no establecer caudales ecológicos en zonas protegidas y todo, para fijar un límite de excedentes no trasvasables menor e injustificado que es el de los 400 hm3".

No obstante, ha asegurado, "ha quedado demostrado que el umbral mínimo no trasvasable de 400 hm3 establecido por el Memorándum no atiende debidamente las necesidades del río, ni por supuesto de la cuenca cedente, por lo que no nos conformamos con lo que fue aprobado y vamos a seguir luchando porque ese mínimo alcance los 800 hm3 como hemos solicitado en numerosas ocasiones".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "conviene no olvidar que con el mínimo no trasvasable de 400 hm3, la cuenca del Tajo se vio amenazada de restricciones hace menos de un año y eso es lo que no podemos permitir desde esta región".

CALDEAR EL AMBIENTE

En todo caso, ha añadido que no se entienden estas declaraciones "nada más que con el objetivo de buscar caldear el ambiente" de cara a futuras negociaciones o de la reunión del Consejo Nacional del Agua, donde se hablarán temas importantes para todos, como es la revisión del Plan Hidrológico del Tajo.

Por último, ha señalado, que "desde este Gobierno se ha solicitado ya una reunión con la ministra de Transición Ecológica para que se realice una revisión de las reglas de explotación que recoge el Memorándum, porque además de incumplir de forma flagrante la Directiva Marco de Agua, contienen errores deliberados que vulneran la prioridad de la cuenca cedente y es necesario cambiar las curvas de las condiciones hidrológicas excepcionales, además de elevar ese umbral mínimo no trasvasable".