C-LM avanza junto con el equipo Pegaso de la Guardia Civil en la normativa de aeródromos de uso restringido

El Gobierno Regional Avanza Junto Con El Equipo PEGASO De La Guardia Civil En La Normativa De Aeródromos De Uso Restringido Y Helipuertos. - JCCM

TOLEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional avanza junto con el equipo Pegaso de la Guardia Civil en la normativa relacionada con los aeródromos de uso restringido y helipuertos de toda la región.

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha mantenido una reunión de trabajo con el Equipo PEGASO de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma con el objetivo de analizar y contrastar las diferentes casuísticas que deberán recogerse en la próxima normativa de aeródromos de uso restringido y helipuertos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante el encuentro, ambas partes han abordado de manera técnica y coordinada los distintos supuestos operativos, de seguridad y control que afectan a este tipo de infraestructuras, teniendo en cuenta la diversidad de usos existentes, las características del territorio y la necesaria compatibilidad con la normativa estatal y europea en materia de aviación, seguridad aérea y operaciones con aeronaves.

La participación del equipo Pegaso, especializado en la vigilancia y control del espacio aéreo y en el uso profesional de aeronaves no tripuladas, ha permitido aportar una visión práctica y operativa fundamental para la correcta definición del marco regulador, especialmente en lo relativo a la seguridad, supervisión y prevención de riesgos.