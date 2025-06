C-LM avisa de que no podría asumir el nuevo reparto del Plan de Vivienda si no se mejora el sistema de financiación

BARCELONA/TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica no esté centrando el debate en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona, al tiempo que ha avisado de que las arcas regionales no podrían asumir el planteamiento sobre el incremento en 7.000 millones de euros en el Plan de Vivienda.

Sobre este asunto, en declaraciones a los medios desde el Palacio de Pedralbes, el consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha considerado que la propuesta del Gobierno de triplicar hasta 7.000 millones de euros el nuevo Plan de Vivienda está mal repartida, ya que al Estado le costaría multiplicar por 2,8 el esfuerzo inicial previsto, mientras que las autonomías tendrán que poner encima de la mesa siete veces más de lo comprometido. "Me parece poco serio".

Ha lamentado también que la propuesta se haya mandado "un día antes", vaticinando que no acabará "en buen puerto". "No tiene ningún sentido que ahora el Estado aporte un 77% y las autonomías un 23% y ahora llegamos a un 60-40", ha alertado Nacho Hernando.

Ante esta premisa, ha avisado de que Castilla-La Mancha no podría hacer frente a estas circunstancias "hasta que no haya un nuevo modelo de financiación autonómica". Hasta entonces, "no se podrá hacer prácticamente nada".

"Esto no es un planteamiento, es un experimento de probeta, pero para poner un euro en un sitio tienes que quitarlo de otro. Donde poníamos 17 millones ahora nos piden 112. Tendrán que decirnos de donde salen", ha rematado.

LAMENTAN QUE LA FINANCIACIÓN NO CENTRE EL DEBATE

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transición Digital del Gobierno castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado de su lado que la financiación autonómica "no haya sido el tema central a tratar" en la cita, "teniendo en cuenta que todas las políticas públicas dependen de la financiación".

"Hoy se va a hablar de educación, se está hablando de formación profesional, incluso se está hablando del plan de vivienda, y son todas políticas que suponen un importante volumen de recursos para las comunidades autónomas que, a su vez, están sufriendo un sistema de financiación que lleva caduco más de 10 años", ha alertado,

Ha recordado que García-Page "ya instó" en la pasada cita presidencial de diciembre en Santander que "en un plazo de tres meses hubiera un nuevo modelo de financiación".

También se ha mostrado en contra de que haya "negociaciones bilaterales" en esta materia con otras regiones, como es el caso de Cataluña, ya que "todos tienen singularidades".

El consejero ha reclamado "reequilibrar el volumen de recursos que debe financiar o que debe asumir el Estado y que deben asumir las comunidades autónomas", para lo cual "hay que inyectar más recursos" a las regiones, porque todas "tienen insuficiencia".

"Hablar de políticas públicas en la Conferencia de Presidentes está bien, pero yo creo que, previamente, hay que hablar de financiación, de ello depende que podamos trabajar de forma coordinada con el Estado en el desarrollo de aquellas políticas que son fundamentales para los ciudadanos", ha rematado.

AMADOR PASTOR SE ALINEA CON SUS COMPAÑEROS

De otro lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional, Amador Pastor, se ha alineado con sus compañeros para reclamar más financiación aparejada a las nuevas medidas anunciadas en esta cita.

Según ha dicho, es "necesario y justo" que se hable del marco financiero para poder desarrollar todas estas medidas.

"Si queremos desarrollar ese sistema de calidad que promulga la nueva ley del sistema universitario, tiene que venir acompañada de la financiación necesaria a las comunidades autónomas y a las universidades para cumplir los objetivos que la propia ley marca", ha recalcado.

En el ámbito de la formación profesional, el principal consenso en el que confía es que se aumente la aportación estatal para poder así "mantener esa estructura" arrancada en los últimos años para consolidarla.