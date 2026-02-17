C-LM baraja ofrecer a agricultores jaulas homologadas contra conejos para permitir su captura y paliar la sobrepoblación

Archivo - Conejo - JCCM - Archivo

La Consejería de Desarrollo Sostenible trabaja en ofrecer a agricultores de Castilla-La Mancha la posibilidad de que cuenten con jaulas homologadas para capturar conejos en sus explotaciones como medida para paliar la sobrepoblación de esta especie.

Así lo ha adelantado la consejera del ramo, Mercedes Gómez, en una entrevista con Europa Press, donde ha señalado que para realizar esta captura en cualquier espacio se necesita que estas jaulas sean homologadas.

Las jaulas como método de captura en vivo de los conejos ya se han utilizado por parte del Gobierno regional en alguna ocasión, sobre todo en zonas lagunares.

Por ello, la Consejería evalúa estos sistemas homologados, que se utilizan en Cataluña, y confía en que "a lo largo del mes de febrero y de marzo" se pueda articular una regulación normativa del uso de estas jaulas que permitirá la homologación.

Estas jaulas se instalan en las explotaciones agrarias, para que, a través de un cebo, el conejo entre en ellas y no pueda salir. La homologación es el elemento indispensable en este sistema, porque en estas jaulas no puede entrar otro animal.

DENUNCIA DE ASAJA Y OTRAS MEDIDAS

Respecto a la denuncia de Asaja ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha para "terminar con los graves daños provocados por la sobrepoblación de conejos en el campo", la consejera ha respetado esta decisión, pero ha defendido las medidas del Gobierno regional en esta problemática.

A la declaración de Comarca de Emergencia Cinegética con 364 municipios, con la incorporación de 56 municipios más que en el año 2025, se une una convocatoria de ayudas directas a los agricultores para la eliminación de majanos o ayudas para la compra y la adquisición de los protectores que protegen sobre todo a los cultivos leñosos.

También se colocarán mallas conejeras, se contratarán huroneros --medida que se materializará a finales de este mes de febrero-- para capturar en vivo a estos animales o se traslocarán conejos "a otros sitios". Además de poder capturarlos y ser utilizados como carne de caza de excelente calidad, ya que "no tiene ningún tipo de estrés ni munición de plomo".

Una vez que estas medidas se queden rematadas entre febrero y marzo, el objetivo es reducir el número de ejemplares en primavera, época en la que los conejos empiezan a salir de sus madrigueras y empiezan a provocar esos daños.

Con las medidas tomadas el pasado año se capturaron más de 3 millones de conejos, ha recordado la consejera.

REGLAMENTO DE CAZA

Preguntada por el nuevo reglamento de caza, la consejera ha señalado que se van "a poder cumplir los plazos" y espera en que esté operativo en la temporada de caza 2026-2027.

Con el sector cinegético el texto está "plenamente consensuado" y con los grupos conservacionistas --en referencia a Ecologistas-- se están manteniendo reuniones y espera Gómez también alcanzar un acuerdo.

Estos grupos conservacionistas exigían "demandas como el control de especies exóticas, que se incremente y mejore la señalética o incluir determinados parámetros para el control de especies cinegéticas y que se haga de una forma sostenible".

MACROGRANJAS

Sobre los municipios que pueden albergar proyectos de macrogranjas, la consejera de Desarrollo Sostenible ha señalado que no hay ningún procedimiento judicial abierto con municipios de la región.

De los 61 proyectos que se quedaron pausados debido a la moratoria que impedía construir o ampliar macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha, han sido 31 los proyectos que siguen adelante y que están en diferentes fases de su evaluación ambiental y de su actualización ambiental integrada, pero no hay ninguno que esté en fase de construcción.

Por otro lado, respecto a los datos de plantas de biometano que la plataforma Stop Ganadería Industrial cifraba en 71 proyectos, la consejera ha confirmado que hay 58 "en diferentes fases de tramitación".

De este número total, hay cinco plantas autorizadas, de las cuales solo tres se han construido y están funcionando.

En este punto, y respecto al Plan Regional de Biometanización, el Gobierno regional "está a punto" de publicar la declaración ambiental estratégica del mismo, y Gómez calcula de que el decreto que lo recoge podría entrar en vigor en el mes de mayo.

LINCES

De otro lado, sobre las traslocaciones de linces que se puedan desarrollar en 2026, Castilla-La Mancha se plantea poder realizar este traslado a otras regiones como Castilla y León y Murcia, y aspira a mantener la cifra de 242 especies nacidas en libertad en la región en 2025.

Tal y como ha precisado, en primer lugar habrá que esperar a ver el resultado de la cría del lince esta primavera, datos que se conocerán previsiblemnte en mayo o junio de este año.

Hasta la fecha, se han traslocado 29 linces en la región, 25 dentro de Castilla-La Mancha, uno en Murcia y tres en Castilla y León.

Son linces que se han criado y han vivido en libertad, "perfectamente adaptados", por lo que resulta mucho más fácil su supervivencia cuando se hace la traslocación a otro lugar.

Desde el departamento que dirige Mercedes Gómez se espera que sea "un buen año de cría" respecto al censo de linces, por lo que confía en que los más de 242 linces nacidos en libertad en Castilla-La Mancha en 2025 se puedan mantener, una cifra que resultaría "un éxito".

La Consejería trabaja bajo los parámetros del grupo de trabajo a nivel nacional, liderados por el Gobierno de España y por la Junta de Andalucía.

En este punto, trabaja para que otras regiones españolas, pero también si es necesario otras regiones de Portugal, puedan verse beneficiadas de esta población "tan asentada" en la Comunidad Autónoma.

Para la Consejería de Desarrollo Sostenible es importante seguir manteniéndose como la comunidad que más aporta al censo de linces pero también que la población "esté estable y cómoda" en la región.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Finalmente, respecto a la ley de cambio climático, la consejera ha reconocido que no se trata de un proyecto normativo fácil, precisando que a lo largo de 2025 y durante 2026 siguen trabajando en la metodología que se tendría que seguir para poder hacer el control de ese sumidero de CO2.

"Nosotros seguimos trabajando para conseguir ese objetivo, pero esperaremos al entorno del verano para ver lo que hemos podido avanzar y en ese ámbito ya veremos si somos capaces o no, o de dejarlo todo preparado para la siguiente legislatura", ha admitido Gómez.