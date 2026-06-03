C-LM y China unen fuerzas para la protección de los parques naturales de las Lagunas de Ruidera y Jiuzhaigou - JCCM

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el promotor de "una alianza científica pionera, de alcance internacional, que nos va a permitir intercambiar conocimientos técnicos sobre la gestión de los paisajes kársticos de dos parques tan emblemáticos como son el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, aquí, en Castilla-La Mancha, y el Parque Nacional de Jiuzhaigou, en China".

Así lo ha destacado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, quién junto a la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y el director-conservador del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Ignacio Mosqueda, han participado en unas jornadas especializadas en la materia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Al respecto, Jara ha indicado que "gracias al asesoramiento de expertos y responsables institucionales hemos podido debatir y encontrar soluciones innovadoras ante los retos compartidos de conservación que tenemos en estos dos espacios únicos".

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y HORIZONTE FUTURO

El encuentro técnico, coordinado por la Fundación Global Nature con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Sostenible desde España y la SEE Foundation desde China, se enmarca en el Memorando de Entendimiento (MoU) liderado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para fomentar la red de parques hermanados.

Este tipo de alianzas está permitiendo aplicar en Castilla-La Mancha "las mejores prácticas internacionales en restauración de humedales y adaptación climática, asegurando que este oasis de La Mancha continúe siendo un legado vivo para las futuras generaciones", ha afirmado la directora general.

En las jornadas han participado expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC); con la consultora AMPHOS 21; con la Universidad de Sichuan; con representantes del Parque Nacional Jiuzhaigou; y con el director del departamento Forestal y de Pastizales de Sichuan, Gu Xiadong.

SINGULARIDAD GEOLÓGICA COMPARTIDA

Las Lagunas de Ruidera y el Valle de Jiuzhaigou comparten una singularidad geológica excepcional: ambos son sistemas de lagunas fluviokársticas escalonadas conectadas por barreras masivas de toba o travertino. Esta formación, originada por la precipitación de carbonatos a lo largo de milenios, es extremadamente rara, existiendo muy pocos lugares en todo el mundo con estas características.

Precisamente, "esta vulnerabilidad compartida ha sido el catalizador de esta alianza científica y de gestión, que busca aplicar soluciones comunes ante desafíos como la conservación de las barreras tobáceas, la gestión del uso público y la preservación de la calidad hídrica en un contexto de cambio climático global", ha dicho Jara.

Por su parte, Almodóvar, ha concluido que el marco de colaboración es una herramienta fundamental para fortalecer la protección de ecosistemas fluviokársticos únicos en el mundo, que nos va a permitir utilizar tecnologías de vanguardia y metodologías de monitoreo para garantizar la sostenibilidad de las barreras tobáceas y la calidad del agua, elementos que hermanan a Ruidera con Jiuzhaigou",

Las conclusiones de todas las sesiones se recopilarán en un documento técnico de referencia elaborado por Global Nature que servirá para dar visibilidad internacional a esta colaboración ante organismos como la UNESCO y la UICN, posicionando estas soluciones como modelo replicable en otros humedales fluviokársticos de valor similar.