C-LM confirma que ha pedido la ampliación del PEAG hasta 2030 y asegura que el Ministerio lo vería con "buenos ojos"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa en rueda de prensa sobre asuntos abordados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento - JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confirmado que el Ejecutivo castellanomanchego ha pedido la ampliación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) hasta 2030 y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico vería con "buenos ojos" esta posibilidad.

Preguntada al respecto durante la IV Jornada de la Red Local 2030 que se celebra en Toledo, la consejera ha explicado que la Junta de Comunidades, en las alegaciones que ha presentado a la planificación hidrográfica de las siete confederaciones que discurren por Castilla-La Mancha para el cuarto ciclo, en el caso concreto del Guadiana, ha pedido al Ministerio dos cuestiones "muy importantes" para el desarrollo del territorio.

Por un lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado que algunas de las medidas que estaban establecidas en el Plan Especial del Alto Guadiana y --"puesto que no se ha concluido el trabajo que se inició hace años"--, "se mantuviesen en el tiempo". "Una de ellas es que los pozos de 700 metros cúbicos se mantuviesen para esas 4.500 explotaciones agrícolas que necesitan de ese recurso", ha concretado la consejera.

"Le pedimos que eso se mantuviese en el tiempo y que hiciesen una prórroga para ofrecer una solución definitiva a esos regantes y, además, también les pedimos que en todas las confederaciones se crease un banco de derechos que permitiese atender determinadas demandas, sobre todo relacionadas con el sector primario, con la agricultura y la ganadería, para poder garantizar que en estas zonas que no existe otro tipo de industria, pudiésemos contar con ese banco de derechos, con esos recursos", ha dicho Gómez.

Aunque "aún no nos han contestado a las alegaciones", ha abundado la titular de Desarrollo Sostenible, sí que desde el Ministerio "nos han dicho que ven con muy buenos ojos esa posibilidad y que podrían establecer una prórroga hasta el año 2030".

"Por lo tanto, para nosotros eso ya es algo muy importante y en el momento que contesten esas alegaciones veremos que van a cumplir su palabra y que en este caso esas 4.500 explotaciones del Guadiana en Castilla-La Mancha van a tener ese recurso asignado al menos hasta el 2030", ha añadido la consejera.

Dicho esto, ha admitido que habrá que trabajar hasta esa fecha para que se haga definitivo ese recurso y "poner encima de la mesa todas las medidas que hagan falta, incluso la recarga de los acuíferos, para que evitemos situaciones tan dramáticas como pueda ser perder esos cultivos", ha finalizado.

JORNADA DE LA RED LOCAL 2030

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha celebrado este miércoles en Toledo la IV Jornada de la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, así como el V Plenario Ordinario de la Red, un foro de trabajo y colaboración en el que participan administraciones, entidades locales y organizaciones vinculadas al desarrollo sostenible. "Una interesante cita para compartir experiencias, conocer herramientas de apoyo y abordar nuevos retos relacionados con la implantación de la Agenda 2030 en el ámbito local".

De esta forma lo ha expresado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante su participación en la misma en la que ha estado acompañada por el director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil, y por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030 del Gobierno regional, Esther Haro.

Durante la apertura, Gómez ha destacado la importancia de mantener espacios de colaboración entre administraciones para facilitar el intercambio de conocimientos y herramientas en materia de sostenibilidad. En este sentido, ha señalado que "la Red Local 2030 constituye un instrumento de cooperación que permite compartir experiencias y acercar recursos útiles a los municipios para avanzar en la aplicación de los ODS desde el ámbito local".

Actualmente, la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha cuenta con 200 entidades adheridas que representan al 41% de la población regional. Entre ellas figuran 193 ayuntamientos, cuatro diputaciones provinciales, dos mancomunidades y una EATIM, consolidándose como un espacio estable de colaboración entre administraciones y entidades comprometidas con la sostenibilidad.

"Las entidades locales desempeñan un papel esencial en la aplicación de la Agenda 2030 por su cercanía a la ciudadanía. Desde la cooperación institucional se pretende facilitar herramientas, conocimiento y apoyo técnico que contribuyan a impulsar proyectos con impacto positivo en los municipios", ha señalado la consejera.

IMPULSAR LOS PROYECTOS VINCULADOS A LA SOSTENIBILIDAD

La consejera también se ha referido a las ayudas destinadas a impulsar proyectos vinculados a los ODS. En la convocatoria de 2026 se han movilizado 270.000 euros distribuidos entre entidades locales adheridas a la Red. "Hemos registrado 212 solicitudes, un incremento muy importante, tanto de entidades locales como de entidades sin ánimo de lucro, lo que viene a corroborar que el apoyo a las políticas de sostenibilidad para desarrollar proyectos que contribuyen a la sostenibilidad, la conservación del entorno y el desarrollo socioeconómico del medio rural está siendo fundamental".

Además, como ha explicado, el nuevo marco regulador incorpora mejoras destinadas a simplificar la gestión administrativa de las convocatorias para facilitar el acceso a las ayudas y su ejecución, así como ampliar el acceso a potenciales beneficiarios.

También durante el plenario se ha informado sobre los trabajos que desarrolla la Consejería de Desarrollo Sostenible junto a la Universidad de Castilla-La Mancha para la actualización, cálculo y homologación de los indicadores de la Agenda 2030 en la región, una colaboración orientada a reforzar la calidad, el rigor y la coherencia de la información utilizada para el seguimiento de los ODS.

UNA JORNADA PRÁCTICA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS

Tras la celebración del plenario, la IV Jornada de la Red Local 2030 ha ofrecido un espacio de trabajo centrado en experiencias reales, asistencias técnicas, oportunidades de financiación y ejemplos de proyectos desarrollados en municipios de la región. "Jornadas que van a favorecer el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración entre territorios con realidades y necesidades diversas", ha dicho Gómez.

El programa ha incluido una mesa institucional sobre los recursos y herramientas que las diferentes administraciones ponen a disposición de los ayuntamientos y una mesa técnica orientada a mostrar soluciones prácticas aplicables a distintas realidades municipales.

La jornada ha abordado asimismo cuestiones relacionadas con la transición ecológica, la economía circular, la adaptación al cambio climático, la inclusión social o el desarrollo económico local, además de incorporar una ponencia especializada sobre el papel del patrimonio cultural y natural como elemento generador de oportunidades para el desarrollo territorial sostenible.