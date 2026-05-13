C-LM consolida su apuesta por el sector vitícola con la incorporación de otras 14 variedades vitivinícolas

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles, en la localidad conquense de Quintanar del Rey, la publicación, "mañana mismo" en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), de "la nueva regulación que va a reconocer 14 variedades más en el vino", que permitirá "producir otras cosas" y que responde a una "petición del sector" en la Comunidad Autónoma, ha señalado.

Así lo ha dado a conocer el jefe del Ejecutivo autonómico en la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026, que ha acogido el quintanareño auditorio 'Pedro Chumillas', y en el que ha reconocido "el esfuerzo y el mérito" de los galardonados, de quienes ha valorado que "me dan la certidumbre de que lo que queda por venir es mejor todavía de lo que estamos disfrutando. Representáis una parte muy importante del DNI de la región, de la identidad", gracias a quienes "la gente se identifica más con su tierra", ha elogiado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, el presidente autonómico ha insistido en que "queremos seguir avanzando, intentando aportar cada día un poco más", al tiempo que ha subrayado que "el plan estratégico del vino de uva airén" estará aprobado "este año", impulsando de este modo el desarrollo de una variedad histórica y tradicional de la región, que "con los cambios de moda en el consumo va a ser más clave que nunca".

En este marco, Emiliano García-Page ha incidido en que Castilla-La Mancha es "la comunidad autónoma que más protege sus productos, con más entidades de garantía de toda España y de las más importantes de Europa". Ha continuado en esta línea, aludiendo a una política que "llevamos a gala" y que afianza a la región como "una gran potencia en el sector agroalimentario, no solo por la cantidad, sino también por la innovación".

Asimismo, ha remarcado la "revolución inmensa" experimentada por el sector agroalimentario castellanomanchego y su contribución a que, en la región, "creamos en la calidad y en el orgullo de nuestros productos", que constituyen "un intangible que vale una barbaridad". A este respecto, el presidente castellanomanchego ha ensalzado "a todas las empresas que mantienen empleo y se esfuerzan" en este ámbito, especialmente a las cooperativas, que "en 500 municipios de esta región son la única industria que existe" y que aportan "orgullo y autoestima".

DEFENSA Y UNIDAD POR LA PAC

En su intervención, el presidente García-Page ha insistido en la necesidad de mantener "la defensa y la unidad" y "pelear con uñas y dientes" por mantener una PAC que "ha permitido multiplicar por 15 la renta agraria en esta región y en España".

Por eso, ante la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el jefe del Gobierno regional ha confiado en que "el Gobierno de España apriete" en dicha vertiente, en la que existe consenso europeo y sobre el que "las comunidades autónomas estamos muy encima".

"Llevando los años que lleva Europa gastando miles de millones en el campo, hablando de soberanía alimentaria, con las normas más exigentes del mercado en el mundo; no tiene sentido ninguno llenar el campo de papeles y que a la vuelta de las últimas elecciones europeas nos desayunemos con un magnífico recorte en la Política Agraria Comunitaria", ha relatado García-Page, para añadir que "no es el momento de bajar la guardia, cuando es más necesario que nunca garantizar la alimentación, habiendo firmado acuerdos comerciales con medio mundo".

Igualmente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apostado por "defender el consenso en el agua", antes de criticar la gestión de las confederaciones hidrográficas, que, en su opinión, "son de las cosas que peor funcionan" en todo el país y a las que "hay que meter en vereda", tal y como ha dicho antes de apuntar que "le iría mucho mejor a España" si estas instituciones "dependieran del Ministerio de Agricultura".

POR LA INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES AL CAMPO

También este jueves, García-Page ha recordado que encabezará, este verano, "una ponencia que lidera la región en defensa de los fondos y las ayudas para la incorporación de los jóvenes al campo", dado que sería un "fracaso colectivo" destinar "tanto dinero en mantener la agricultura y la ganadería" y no encontrar "gente que se dedique" a ellas. Un fenómeno que "tiene que ver con las ayudas" pero también "con las condiciones de vida en los pueblos", ha reflexionado.

En "un pueblo con fuerza y espíritu" como Quintanar del Rey, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado arropado por su alcaldesa, Joaquina Sáiz; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; y el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, entre otras autoridades.