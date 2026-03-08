C-LM consolida más apoyo y oportunidades en el deporte inclusivo para las personas con discapacidad intelectual - JCCM

GUADALAJARA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este domingo su compromiso con el deporte inclusivo como una política pública basada en derechos, con más apoyo institucional, más participación y más oportunidades para las personas con discapacidad intelectual, en el marco del 30º Campeonato Regional de Natación de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (Fecam), que se ha venido celebrado en Guadalajara desde el pasado viernes.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en la clausura y entrega de medallas de esta cita deportiva, celebrada en la piscina Fuente de la Niña, junto al comisionado para la Discapacidad, José Luis Escudero; responsables del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Diputación Provincial y el presidente de FECAM Castilla-La Mancha, Jesús Ruiz, entre otras autoridades y entidades y personas colaboradoras, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante el evento, García Torijano ha subrayado que "Castilla-La Mancha cree en el deporte inclusivo porque hablar de deporte es hablar también de salud, autonomía, convivencia y derechos" y ha destacado que el crecimiento de FECAM en los últimos años demuestra que "cuando las administraciones acompañan, se multiplican las oportunidades".

Esta edición del Campeonato Regional de Natación ha vuelto a batir registros de participación, con 21 clubes, 183 deportistas, 20 entrenadores y más de 240 personas implicadas entre delegados y equipo técnico, confirmando la solidez de un modelo deportivo inclusivo que no ha dejado de crecer en Castilla-La Mancha gracias al trabajo compartido de las entidades, las familias y las administraciones públicas.

MÁS PARTICIPACIÓN, MÁS RED DEPORTIVA Y MÁS INCLUSIÓN

La evolución de Fecam refleja el avance del deporte inclusivo en la región. En 2025 se alcanzaron 994 licencias deportivas y 40 clubes federados, una cifra que prácticamente triplica las licencias registradas en 2018 y consolida una estructura deportiva cada vez más amplia, estable y participativa para las personas con discapacidad intelectual.

Fecam, constituida en 1993 y declarada de utilidad pública, desarrolla en Castilla-La Mancha una intensa actividad a través de campeonatos regionales, escuelas deportivas, programas de tecnificación, formación, voluntariado y acciones de sensibilización social, con distintos niveles de participación adaptados para garantizar que el deporte llegue a más personas en condiciones de igualdad.

En este sentido, la consejera ha puesto en valor el papel de la Federación como "un referente de inclusión real", capaz de abrir oportunidades de participación, convivencia y desarrollo personal a centenares de deportistas y a sus familias en toda la Comunidad Autónoma.

MÁS FINANCIACIÓN Y UN APOYO SOSTENIDO DEL GOBIERNO REGIONAL

Desde 2019, el Ejecutivo autonómico ha destinado 1,52 millones de euros al deporte para personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha, a través de distintas líneas de apoyo vinculadas a clubes, federaciones, eventos, deportistas y otras actuaciones relacionadas con inclusión, material deportivo y competiciones en igualdad.

En el caso concreto de Fecam, la colaboración sostenida entre las consejerías de Bienestar Social y de Educación, Cultura y Deportes permite financiar estructura, actividad deportiva, inclusión social, voluntariado y escuelas deportivas, haciendo posible que el deporte federado inclusivo llegue cada vez a más personas y territorios.

Además, a través de la convocatoria del IRPF 2025, con ejecución en el presente 2026, la Consejería de Bienestar Social prevé financiar tres proyectos de Fecam con 187.737,60 euros, una cuantía superior a la del pasado ejercicio. Estos fondos permitirán respaldar el voluntariado deportivo, el proyecto de normalización social a través del deporte y las escuelas deportivas, además de contribuir al sostenimiento del equipo técnico y administrativo de la Federación.

DEPORTE INCLUSIVO, UNA POLÍTICA PÚBLICA BASADA EN DERECHOS

El Gobierno de Castilla-La Mancha enmarca este avance en una apuesta institucional más amplia por la accesibilidad, la autonomía y la plena participación social de las personas con discapacidad. En este contexto, el Ejecutivo regional ha anunciado ya la incorporación del derecho al deporte inclusivo en la futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha, actualmente en redacción.

"La inclusión no es un complemento, sino una forma de entender las políticas públicas", ha defendido García Torijano, quien ha insistido en que seguir reforzando el deporte inclusivo significa seguir construyendo una Castilla-La Mancha más justa, más accesible y con más oportunidades para todas las personas.