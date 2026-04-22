C-LM cree que el concepto de prioridad nacional es "manifiestamente inconstitucional" y "nos degrada como sociedad"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha apuntado este miércoles que el concepto de prioridad nacional incluido en el acuerdo de Gobierno de PP y Vox en Extremadura es "manifiestamente inconstitucional" y "nos degrada como sociedad".

A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha considerado "muy lamentable" que un partido "supuestamente de Estado, que ha gobernado este país y que aspira a gobernar" pacte algo así.

"En España y en Castilla-La Mancha somos una sociedad rica, plural, diversa, en el que creo que la convivencia es un valor que al final todos agradecemos y que, por supuesto, somos una sociedad que respeta los derechos humanos, que respeta a sus vecinos y el PP acaba de comprarle el discurso a la extrema derecha. Alimenta el frentismo entre la gente, alimenta el frentismo en la sociedad, alimenta el odio", ha asegurado.

De ahí que haya rechazado "rotundamente" ese planteamiento, que se ha mostrado convencida de que "ni siquiera va a salir adelante porque es inconstitucional, no puede salir adelante".

Algo que, a su juicio, "no le quita gravedad a la voluntad que tanto Vox como el Partido Popular han mostrado de querer llevar a cabo esa discriminación en razón del lugar de nacimiento de una persona".

Padilla ha incidido en que "lo único que hacen con estos anuncios y con estas medidas es generar enfrentamiento" en la sociedad y también "entre empresarios, entre el sector económico, el agrario, la Conferencia Episcopal, Cáritas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales" porque todos ellos están "dando una lección al Partido Popular de cómo hay que gestionar la inmigración en nuestro país", que no sigue el modelo que Vox ni el PP "quieren implantar".

Según ha manifestado, el PP, en lugar de escuchar a la sociedad, al empresariado, a los sindicatos o a Cáritas "ha decidido agarrarse al brazo de Vox" y esto "es muy grave", ha comentado Padilla, que ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "no solo se desmarca en este ámbito sino que siempre que tiene oportunidad elige a Vox, elige los discursos que enfrentan y que generan odio en nuestra sociedad".

"Hemos tenido varios ejemplos en Castilla-La Mancha y estoy segura que si de él dependiera, volviera a ocurrir, porque, de hecho, cada vez que tiene oportunidad, muestra ese deseo de llegar a acuerdos, a pactos con Vox", ha finalizado.