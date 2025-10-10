C-LM desactiva el Meteocam en Albacete, Ciudad Real y Cuenca al no haber previsión de nuevos avisos meteorológicos

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 13.00 horas de este viernes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en las provincias de Albacete y Cuenca, desde las 16.00 horas del pasado día 8, y en Ciudad Real desde las 10.00 horas de este jueves.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas para la región, y ante la ausencia de incidentes, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en nota de prensa.

Durante el tiempo de activación del Meteocam se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de cinco incidentes, de los cuales dos fueron en la provincia de Albacete y tres en la de Cuenca, todos ellos durante la jornada del día 8.

Los incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 se produjeron entre las 18.00 y las 0.00 horas del día 8 y estuvieron relacionadas con balsas de agua en la vía pública, calles y carreteras, así como el desprendimiento de cables eléctricos. Todos los incidentes fueron solucionados sin que se produjeran daños personales.