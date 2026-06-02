C-LM despliega dos aviones anfibios para apoyar el esfuerzo contra el incendio de Los Garres (Murcia)

Archivo - Avión anfibio del Infocam. - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

A petición de la Región de Murcia, el dispositivo Infocam ha trasladado medios para colaborar en el incendio de Los Garres y Lages que afecta a esta región.

En concreto, se han movilizado dos medios aéreos, dos aviones anfibios ubicados en el aeródromo de Carcelén, en Albacete, y en Quinto de Don Pedro, en Toledo, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales castellanomanchego a través de un comunicado.

El incendio forestal se ha declarado en la tarde de este martes en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio.

Sobre las 15.10 horas el Servicio de Emergencias del 112 de la Región de Murcia ha recibido más de 200 llamadas alertando sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Casi 200 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado. Además, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y más medios a Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.