C-LM destina 6,9 millones para atender a personas con discapacidad intelectual en recursos de entidades locales

VÍDEO: Gobierno C-LM niega que el Ayuntamiento pidiera intervenir en el caso del bebé fallecido en Ciudad Real - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ámbito social está cada día más presente en las reuniones del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, y en su último encuentro ha aprobado una nueva partida de 6,9 millones de euros a la atención de personas con discapacidad intelectual en recursos gestionados por las entidades locales de cara al año 2026.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha asegurado que con esta partida el Gobierno de García-Page sigue apostando por la discapacidad y por las entidades que trabajan en el sector, de hecho, ha asegurado que "con estas ayudas financiamos el mantenimiento de los centros y servicios esenciales como viviendas de apoyo, residencias, centros ocupacionales, 22 en total, y en los que se atienden acerca de 600 personas; centros de día, servicios de capacitación sociolaboral y centros de atención temprana y desarrollo infantil, un total de seis, desde donde se atiende a 800 familias".

Padilla ha recordado cómo la región cuenta con una "importantísima" red pública de recursos especializados de atención a las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, y esta partida llegará a 31 entidades locales y 1.660 familias de la región, ha informado la Junta en un comunicado.

En palabras de la portavoz del Gobierno regional, "es especialmente relevante que estos recursos se gestionen desde el ámbito local, porque al final lo que facilita a las personas con discapacidad y a sus familias es tener en su entorno más cercano recursos desde donde se les atiende y, por lo tanto, les permite mantener su día a día".

ALTA TECNOLOGÍA SANITARIA

De otro lado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión de 12,7 millones de euros para la contratación del servicio de mantenimiento integral y evolutivo de los equipos electromédicos de alta tecnología de los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para los próximos cuatro años

Tal y como ha explicado la portavoz, se trata de una actuación similar a la aprobada el pasado mes de noviembre, cuando el Gobierno autonómico también autorizó una inversión de 22 millones de euros para el mantenimiento de este tipo de tecnología sanitaria.

Ha aclarado que la renovación tecnológica no se trata únicamente de la compra de equipamientos, dado que dicha inversión requiere también un mantenimiento y una actualización constante de los equipos, "muchas veces a nivel de software, para que cada vez funcionen mejor".

Este contrato de mantenimiento incluye equipos de alta complejidad como angiógrafos, arcos quirúrgicos de radiología, equipos de radiodiagnóstico, mamógrafos, mesas de biopsia mamaria, ortopantomógrafos, equipos de litotricia extracorpórea, densitómetros, resonancias magnéticas, equipos de radiología portátil, salas de radiología, tomógrafos, telemandos, gammacámaras, sistemas SPECT-TC, PET-TC, aceleradores lineales y equipos de braquiterapia.

Con esta inversión, el Gobierno regional garantiza que el sistema sanitario público disponga de equipos de vanguardia, seguros, eficientes y tecnológicamente actualizados.

GOBIERNO ABIERTO

De otro lado, Padilla ha destacado que Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia del Gobierno Abierto tras rozar el pleno en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia durante 2024, lo que refuerza la confianza de la ciudadanía y consolida a la región entre las comunidades autónomas más transparentes del país.

La portavoz del Gobierno regional ha dado a conocer que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración el informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de 2024, año que se corresponde con el último ejercicio completo.

En esta línea, la portavoz ha comenzado señalando la necesidad de que una Administración explique "lo que hace, cómo lo hace y con qué recursos" y ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en índice de transparencia, según la consultora 'Dyntra'. "La evolución en estos diez años ha sido espectacular: pasamos de no tener una ley de transparencia ni apenas prácticas en este ámbito cuando llegamos al Gobierno, a liderar los rankings nacionales", ha destacado la portavoz.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

En cuanto al uso del Portal de Transparencia, durante 2024 se registraron 863.925 visitas acumuladas, con más de 2,9 millones de páginas visitadas, lo que supone un 64 por ciento de aumento respecto al año anterior. Lo más relevante es que evidencia un uso "más intensivo" del portal y un mayor interés por la información pública disponible, ha señalado la consejera.

Además, el Ejecutivo de García-Page no se limita "a colgarla en la web para que pueda verse", sino que la pone a disposición de la ciudadanía "de forma útil y reutilizable", para que cualquier persona pueda analizar y trabajar con esos datos, ha continuado la portavoz.

En este sentido, ha señalado que el informe también recoge el aumento hasta 351 conjuntos de datos abiertos en 2024, lo que supone un incremento del 70,4 por ciento respecto a 2017, con especial presencia de información vinculada al sector público, el medio ambiente, el medio rural, la salud y la economía.

"Esto refleja la apuesta sostenida de este Gobierno, que no se conformó con poner en marcha la ley de transparencia y el portal correspondiente, sino que ha ido ampliando de forma constante el volumen de información disponible", ha señalado Padilla.

Además, desde 2016 se han tramitado más de 2.500 solicitudes de acceso a la información pública, de las que el 99,4 por ciento se han resuelto, lo que demuestra según la consejera "que el sistema funciona, y que no se bloquean peticiones".