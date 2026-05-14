C-LM edita la primera 'Guía divulgativa de los proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica'

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TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha editado la primera 'Guía divulgativa de los proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica', una publicación que reúne más de un centenar de iniciativas de investigación desarrolladas en la región.

El objetivo de esta guía es acercar a la ciudadanía el impacto real que estos proyectos tienen en el desarrollo económico, científico y social de Castilla-La Mancha, poniendo en valor el conocimiento generado desde el ámbito investigador, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La publicación recoge los proyectos financiados en el marco de la convocatoria de 2021 y tendrá continuidad mediante futuras ediciones que permitirán actualizar y ampliar sus contenidos de forma periódica. La guía podrá consultarse en formato digital a través de la web de Innocam y también será distribuida en formato físico entre entidades regionales y agentes sociales.

A través de textos e imágenes, la guía ofrece información detallada sobre los resultados obtenidos en cada proyecto, su impacto científico, técnico y social, así como sus conexiones con otras iniciativas de investigación e innovación. Los proyectos incluidos, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), han sido desarrollados por universidades, centros de investigación, entidades sanitarias y centros tecnológicos, reflejando el potencial del ecosistema científico y tecnológico de Castilla-La Mancha.

Lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la presentación del proyecto MicroMundo, en un acto que ha contado con la presencia de la directora de la Agencia de Investigación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano; entre otras autoridades.

Todos ellos han estado acompañados de representantes y alumnado de distintos centros educativos de la provincia de Toledo, entre ellos el Colegio 'Santísimo Cristo de la Sangre', el IES 'Alfonso X', IES 'Carpetania', IES 'Consaburum', IES 'Gabriel Alonso Herrera', IES 'Juan de Lucena', IES 'Juan de Padilla', IES 'Juanelo Turriano', IES 'Montes de Toledo', IES 'Princesa Galiana' e IES 'Sefarad', sumando la participación de alrededor de 131 alumnos y alumnas acompañados por 21 docentes.

En su intervención, el consejero ha señalado que el proyecto MicroMundo es una iniciativa educativa y científica impulsada por docentes e investigadoras de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigida al alumnado de ESO y Bachillerato de Castilla-La Mancha.

Su finalidad es acercar la investigación científica a las aulas mediante la búsqueda de bacterias del suelo capaces de producir nuevos antibióticos, al tiempo que se conciencia sobre uno de los grandes desafíos sanitarios actuales: la resistencia bacteriana a los antibióticos. El proyecto también pone el foco en la protección y conservación del suelo, promoviendo la cultura científica, las vocaciones investigadoras y la lucha contra la desinformación científica.

La iniciativa combina formación, investigación y divulgación a través de distintas actividades desarrolladas durante el curso académico. Entre ellas destacan sesiones formativas para profesorado y alumnado universitario, clases teóricas en institutos y talleres prácticos de campo y laboratorio, donde el alumnado recoge y analiza muestras de suelo para estudiar microorganismos y realizar ensayos de antibiosis.

Además, los resultados obtenidos se recopilan mediante herramientas de ciencia ciudadana y se presentan posteriormente en un simposio final, fomentando así la participación activa del estudiantado en proyectos reales de investigación científica.

Desde su puesta en marcha en el curso 2016/2017, el proyecto ha alcanzado una importante dimensión educativa y social, implicando a miles de estudiantes y decenas de centros educativos. En todas sus ediciones han participado más de 3.800 alumnos de ESO y Bachillerato y más de 240 estudiantes universitarios, llegando a involucrar hasta 35 centros educativos de distintas provincias de Castilla-La Mancha.

Aunque en sus inicios tuvo carácter regional, actualmente se desarrolla principalmente en la provincia de Toledo, manteniendo su apuesta por acercar la ciencia a los jóvenes y despertar nuevas vocaciones científicas.