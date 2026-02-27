C-LM empieza a pagar desde este viernes 8 millones de euros a 286 jóvenes para facilitar su incorporación al campo

Archivo - El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,durante su visita a la cooperativa 'La Remediadora' de La Roda (Albacete), - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha comienza a pagar desde este viernes ocho millones de euros a unos 286 jóvenes de la región con el fin de facilitar su incorporación al sector agroalimetario castellanomanchego.

Así lo ha apuntado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración el 'Foro de Diálogo Local: El relevo generacional en la agricultura', junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

García-Page ha sacado pecho del "peso específico" de la región en la incorporación de jóvenes al campo al liderar esta materia en el conjunto del país. "Tengan en cuenta que la mitad de todos los jóvenes que se incorporan en España son en Castilla-La Mancha", ha presumido.

"Aquí nos lo tomamos en serio desde hace mucho tiempo y nos lo tomamos en serio como, en realidad, nos tomamos toda la política y, particularmente, la que afecta a nuestra tierra", ha resumido el jefe del Ejecutivo regional.

Estos ocho millones de euros para 286 jóvenes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha corresponden a la convocatoria del 2023, la primera impulsada desde el Gobierno castellanomanchego esta legislatura.

Se suman así a los 1,6 millones abonados en diciembre a otros 65 jóvenes de esta misma convocatoria, por lo que el Ejecutivo regional ha pagado ya un total de 9,4 millones de euros a 351 jóvenes que han decidido poner en marcha su empresa agraria.