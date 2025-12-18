C-LM espera que las manifestaciones de Bruselas sirvan para acelerar las peticiones realizadas: "Esta PAC no nos sirve"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha confiado en que las manifestaciones de los agricultores en Bruselas en contra del borrador de propuesta de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de este jueves sirvan "de inercia y acelero" a las peticiones que se han realizado, ya que "esta PAC no nos sirve tal y como se ha presentado".

"Es un atentado real" a las necesidades que tiene nuestro terirotiro en el desarrollo agronómico de los cultivos y la ganadería", ha subrayado Martínez Lizán, que ha considerado por ello que estas manifestaciones son "un espaldarazo bueno de respaldo a las acciones que ya hemos venido haciendo trabajando con las propias organizaciones agrarias".

A preguntas de los medios antes de presidir el Patronato de la Fundación Tierra de Viñedos, en Toledo, el titular de Agricultura ha dicho acompañar "emocionalmente" a los manifestantes "porque creo que están poniendo ya el altavoz definitivo de lo que desde el Gobierno regional y desde el Gobierno nacional se viene haciendo desde hace ya bastantes meses".

Así, ha recordado cómo ya entre las distintas administraciones se ha intentado el "diálogo diplomático" con el Consejo Europeo y con la Comisión Europea, y aunque esas reuniones "van dando resultados, van muy despacio", ha admitido.

A su juicio, el presupuesto es la parte "más importante" que es un "condicionante necesario, imprescindible, para garantizar la rentabilidad" de las explotaciones y "si queremos también destinar ese objetivo normativo en cuanto a sostenibilidad debe ir acompañado también de presupuesto", pero también de normativa, a fin de que a los agricultores las normas "no les compliquen el desarrollo agronómico y la propia vida".

Sobre la posibilidad de que las manifestaciones de este jueves deriven en otras acciones, como tractoradas, Martínez Lizán ha señalado que sería posible que "si no se atiende la demanda que los propios agricultores y ganaderos" se vayan a una mayor "contundencia y volumen" en sus acciones "y es posible que pudieran volver otra vez a salir los tractores a la calle".

"Esperemos la coherencia por parte de la Comisión" y por parte de la Presidencia y que "se recojan las cuestiones que son necesarias corregir para que no tengamos que llegar a una cosa innecesaria", ha destacado el consejero, que ha lamentado la "pérdida de tiempo", el "mucho sacrificio personal" y los costes que conlleva esta situación.

Julián Martínez Lizán ha reconocido, por último, que todas las comunidades autónomas van a una en este asunto y con el Ministerio porque "a todos nos mueve el mismo interés porque tenemos las mismas necesidades y preocupaciones". "El objetivo común es el mismo, es el beneficio para nuestros agricultores y ganaderos", ha concluido.