C-LM explica en Europa su modelo para reforzar la presencia de las mujeres en el sector agrario y el medio rural - JCCM

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha defendido en Bruselas la necesidad de seguir avanzando en la participación y el protagonismo de las mujeres en el sector agrario y en el medio rural. Ha sido durante el encuentro 'Mujeres en Agricultura 2026: cultivando el futuro' en el que ayer participaron la secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Pérez Payo, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández Clemente.

En el marco de la Semana Europea de las Regiones y del Año Internacional de la Mujer Agricultora, la secretaria general de la Consejería presentó las buenas prácticas desarrolladas en la región para favorecer esa participación, dentro de una sesión internacional en la que hubo representantes de instituciones europeas, de la FAO, así como el presidente de la región de Toscana, Eugenio Giani, y en la que se abordaron la igualdad de género, el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y las zonas rurales y las medidas previstas para promover su posición en la PAC 2028-2034.

En este contexto, la representante regional presentó la experiencia de Castilla-La Mancha para avanzar en la igualdad de oportunidades de las mujeres en el sector agrario y el medio rural, con medidas destinadas a favorecer su presencia en los órganos de decisión, mejorar su acceso a las ayudas y reconocer profesionalmente su trabajo, ha informado la Junta en nota de prensa.

En ese sentido, Elena Pérez Payo explicó que para el Gobierno regional "la igualdad de oportunidades en el medio rural debe reflejarse en las normas, en las ayudas públicas y en los espacios de decisión".

Con esa visión se aprobó en noviembre de 2019, el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, el principal instrumento de esta política, al incorporar la igualdad tanto a las ayudas públicas como a la gobernanza de las organizaciones agrarias y rurales.

La intervención también puso el foco en que la presencia de mujeres debe ir acompañada de una participación real en la toma de decisiones, así como en la necesidad de evaluar las políticas para identificar sus limitaciones y mejorar su aplicación.

Por último, de cara a la futura Política Agraria Común, Elena Pérez Payo explicó que Castilla-La Mancha plantea reforzar los instrumentos específicos de igualdad, facilitar el acceso de las mujeres a la tierra, la financiación, el asesoramiento y la innovación, aumentar su participación en la gobernanza agraria y coordinar las políticas agrarias con los servicios y los cuidados ya que participar en una formación, asumir un cargo o atender una explotación requiere tiempo, transporte, apoyos y corresponsabilidad.