C-LM y Guanajuato firmarán en Fitur un acuerdo para impulsar la promoción turística y cultural entre ambos territorios

CIUDAD REAL 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha y el Estado de Guanajuato, en México, van a firmar, en el marco de Fitur, un acuerdo de entendimiento que tiene como fin la promoción conjunta de ambos territorios como destinos turísticos y enogastronómicos, a través de acciones conjuntas e intercambios que también abarcarán en ámbito cultural con exposiciones y muestras.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Torralba de Calatrava, donde ha señalado también que el comienzo de las obras de la futura Hospedería en el Convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes podría darse en el mes de febrero, toda vez que el informe patrimonial ya están en curso para la petición de la correspondiente licencia de obra.

Según informa el Ejecutivo, la consejera ha visitado las instalaciones del Centro de Creación Dramática del Grupo Narea en Torralba de Calatrava, donde ha remarcado la importancia de la industria cultural no sólo como garante de una sociedad justa e igualitaria como pilar fundamental de la libertad, sino también su impacto económico y en el empleo.

"La cultura nos hace más libres y humanos, y contar con industrias libres y humanas es un valor esencial para nuestra sociedad", ha dicho Patricia Franco, que ha señalado el crecimiento de la industria cultural en la región, que genera de manera directa en torno a 800 puestos de trabajo en el ámbito de las artes escénicas "y que ha duplicado el número de empleos que dependen de manera directa de esta actividad en la última década, tanto en la provincia de Ciudad Real como en el conjunto de la región", agradeciendo el compromiso de Grupo Narea, uno de los pioneros en esta industria hace ahora 36 años en Castilla-La Mancha.

Durante su visita, la consejera ha recordado que Grupo Narea ha estado, a través de sus dramatizaciones, una de sus señas de identidad, en escenarios y espacios nacionales e internacionales promocionando Castilla-La Mancha, "con montajes como 'Alicia en el Destino de las Maravillas' o representando a Quijote y Sancho en la pasada Exposición Universal de Osaka, en Japón", al tiempo que ha señalado la cultura como uno de los motores del turismo en municipios como Torralba o Almagro, "que hacen que la provincia de Ciudad Real, como sucede con Guadalajara en las pernoctaciones hoteleras, sea la provincia de todo el país que más ha crecido en llegada de viajeros y en noches regladas en turismo rural en los once primeros meses de 2025".