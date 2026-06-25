C-LM incrementa un 45% las posibilidades de donación de órganos a través del programa regional de ECMO móvil

El equipo del programa regional ECMO móvil reconocido. - JCCM

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa regional de ECMO móvil impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ha permitido incrementar un 45% las posibilidades de donación de órganos en la Comunidad Autónoma y extender la donación en asistolia controlada a hospitales que no disponen de este recurso.

Los resultados de esta iniciativa han sido reconocidos recientemente con el premio al mejor póster en el XL Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes, otorgado a un trabajo elaborado por profesionales del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Toledo, tal y como ha informado la Junta por nota de prensa.

El trabajo, titulado 'Donación en asistolia controlada en Castilla-La Mancha: Proyecto ECMO móvil', ha sido elaborado por María Suárez Padrino, Fátima Martínez Durán, Raquel Rodríguez Sánchez, María José Sánchez Carretero, Ana Pedrosa Guerrero y María Luisa Rodríguez Blanco, y recoge los resultados obtenidos por este programa regional desde su puesta en marcha en diciembre de 2022.

La investigación analiza el funcionamiento de la Membrana de Oxigenación Extracorpórea (ECMO) móvil, un recurso que permite acercar la donación en asistolia controlada a todos los hospitales de Castilla-La Mancha mediante equipos especializados que se desplazan a aquellos centros que no cuentan con programa propio.

El Hospital Universitario de Toledo y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete actúan como centros de referencia de esta iniciativa, proporcionando cobertura al resto de hospitales de la región y garantizando que potenciales donantes puedan convertirse en donantes efectivos con independencia del lugar en el que se encuentren.

El equipo móvil está integrado por coordinadores de trasplantes, médicos intensivistas y profesionales de Enfermería específicamente formados en ECMO. Este modelo organizativo permite realizar procedimientos de alta complejidad de forma segura y eficiente, optimizando recursos y mejorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario regional.

Los datos recogidos en el trabajo premiado ponen de manifiesto el impacto de esta iniciativa. Desde su puesta en marcha y hasta finales de 2025 se han realizado 122 procedimientos de donación en asistolia controlada en los siete hospitales incluidos en el programa. De ellos, 38 se llevaron a cabo mediante la activación del equipo ECMO móvil en centros que carecían de este recurso.

Según los resultados del estudio, el programa ha supuesto un incremento del 45% en las posibilidades de donación de órganos en Castilla-La Mancha, aumentando las oportunidades de trasplante para numerosos pacientes y contribuyendo a consolidar la capacidad de respuesta del sistema sanitario regional en este ámbito.

La puesta en marcha de iniciativas como el programa ECMO móvil ha contribuido al crecimiento sostenido de la actividad donante en Castilla-La Mancha. En 2025 la región registró 89 donantes de órganos y alcanzó una tasa de 42,2 donantes por millón de población, una de las cifras más elevadas de su historia, gracias al compromiso de los profesionales sanitarios y a la continua incorporación de medidas que facilitan y amplían las oportunidades de donación y trasplante.

El Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha en 2022 el programa de Preservación Abdominal Normotérmica para Donación en Asistolia Controlada mediante ECMO móvil con el objetivo de potenciar las donaciones de órganos procedentes de pacientes en asistolia controlada, conocida también como donación a corazón parado.

La donación en asistolia es aquella que procede de personas fallecidas tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias.

En estos casos, la ECMO constituye actualmente la técnica de preservación más ventajosa para la extracción de órganos abdominales, ya que favorece una mejor función inmediata del órgano trasplantado, reduce las complicaciones posteriores, disminuye la estancia hospitalaria y mejora la supervivencia del injerto.