C-LM incrementa hasta los 86 millones de euros la inversión destinada a entidades privadas, locales, fundaciones e IRPF

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en el desayuno de Navidad de AMAFI. - JCCM

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado el incremento "significativo" de la financiación pública destinada a la discapacidad para el año 2026, con una subida global de más de seis millones de euros, durante la celebración del desayuno de Navidad de AMAFI, una visita institucional en la que también se ha puesto en valor el papel esencial de esta entidad dentro de la red pública de apoyos a la discapacidad en la región.

Durante el acto, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico mantiene una apuesta consolidada por las políticas de discapacidad, que se traduce en una inversión que alcanzará los 86 millones de euros en 2026 en las líneas dirigidas a entidades privadas, locales, fundaciones e IRPF, garantizando estabilidad, continuidad y derechos en los apoyos a lo largo de toda la vida de las personas, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Estamos hablando de cuatro convocatorias que en 2026 van a aglutinar más de 86 millones de euros, una cantidad importante, seis millones más que el año pasado, que va a dar la posibilidad no solo de mantener los recursos y servicios de nuestra red, sino también de incrementarlos y de apostar por áreas fundamentales para el Gobierno, como la Atención Temprana, los recursos residenciales para una vida más independiente y los apoyos a través de las fundaciones tutelares, las familias o a las personas con discapacidad que carecen de ellas", ha explicado.

Desde el Gobierno regional se ha destacado que las políticas de discapacidad se abordan de manera integral, entendiendo la discapacidad intelectual como parte de un sistema público global que se desarrolla de forma coordinada con la discapacidad física, desde una planificación coherente y sostenida que garantiza igualdad de derechos y calidad en la atención.

APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES

La consejera, acompañada por el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada de Bienestar Social en Toledo, Rosa Quirós; la presidenta de AMAFI, María de los Ángeles del Cerro, el alcalde de Yepes, Tomás Manuel Arribas; el presidente de Plena Inclusión, Paco Serrano y su gerente, Daniel Collado, ha señalado la importancia de las convocatorias públicas como herramienta de planificación y estabilidad para las entidades y los recursos que se prestan desde el ámbito local.

En este sentido, ha recordado la reciente aprobación de una convocatoria autonómica 2026, dirigida a financiar gastos de personal y funcionamiento de recursos municipales de atención a la discapacidad, de la que en 2025 se han beneficiado 31 entidades locales de la región.

El Gobierno regional ha reiterado su compromiso con un modelo de colaboración estable con el Tercer Sector social, basado en la confianza y la corresponsabilidad, que contribuye a reforzar la cohesión social y a garantizar la igualdad de oportunidades en Castilla-La Mancha.

Al respecto, la consejera ha puesto en valor que cada año se respalden estas políticas sociales a través de la aprobación de los Presupuestos regionales, que "nos amparan y nos dan estabilidad", y que han sido aprobados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha destacado que estas cuentas públicas "reflejan el crecimiento y la apuesta firme por el Estado del bienestar, y de manera muy especial por los servicios sociales y por la acción de la Consejería de Bienestar Social".

MÁS DE 30 AÑOS DE COLABORACIÓN CON AMAFI

En este contexto, la consejera ha puesto en valor la colaboración histórica con AMAFI, que se mantiene desde hace más de tres décadas y que constituye un ejemplo de políticas inclusivas, con recursos suficientes, planificación a medio y largo plazo y entidades sólidas, arraigadas en el territorio y conocedoras de las necesidades reales de las personas.

En 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha respaldado el mantenimiento de los centros y servicios que gestiona AMAFI, con el objetivo de garantizar la estabilidad de los recursos y sostener el empleo de los equipos profesionales que prestan una atención especializada. En las localidades de Yepes y Ciruelos, la entidad desarrolla distintos recursos que acompañan a las personas con discapacidad intelectual en todas las etapas de la vida, desde la atención temprana hasta la vida adulta, promoviendo la autonomía personal y la vida en comunidad.

Con este encuentro, el Gobierno regional ha querido reconocer el papel de AMAFI como entidad clave dentro del sistema público de apoyos a la discapacidad en Castilla-La Mancha y reafirmar su compromiso de seguir trabajando junto al Tercer Sector para garantizar la continuidad de los servicios, la calidad en la atención y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.