C-LM incrementa en un 7% sus exportaciones en el periodo enero-abril de 2026 con 3.900,9 millones de euros según ICEX

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Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: martes, 23 junio 2026 13:47
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TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron la cifra de 3.900,9 millones de euros hasta el mes de abril de 2026, un 7,0% más que el mismo periodo de 2025, según ha informado la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha en base a los datos del Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En España, las exportaciones para el mismo periodo han subido un 2,0% situándose en 130.894,1 millones de euros.

Por provincias, en abril de 2026 Toledo ocupó la primera posición, con 1.237,6 millones euros de exportación (+19,0%); seguida de Guadalajara, con 1.127,8 millones euros se sitúa en segundo lugar (+16,3%); Ciudad Real, con 835,2 millones euros (+6,1%); la provincia de Albacete con 480,3 millones euros (-11,2%), y, finalmente Cuenca, con 220,1 millones euros, que registra un descenso en la exportación del 28,3%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 5.767,6 millones de euros bajando un 1,5%, a la vez que en España subieron un 0,3% hasta los 147.743,7 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con una bajada del 11,9%, seguida de Toledo (+16,8%), Albacete (-8,7%), Ciudad Real (+5,8%), y Cuenca (-16,4%).

El saldo comercial de la región hasta abril de 2026 se situó, por tanto, en -1.866,6 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 67,6%, claramente inferior a la media nacional (88,6%).

SECTORES EXPORTADORES

En abril de 2026, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 1.184,8 millones euro, representando el 30,4% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 7,4 % respecto al mismo periodo de 2025.

El sector lo encabezan las Bebidas con 329,3 millones euro, cuyas ventas disminuyeron un 9,1%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 213,3 millones euro, registrando un descenso del 20,2%. Frutas, hortalizas y legumbres bajaron un 9,0% (196,8 millones euro). Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 12,5% (107,4 millones euro).

A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 954,8 millones euro y presentando una subida del 14,2%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+9,0%) y semimanufacturas no químicas de consumo (+12,3%) y con 479,1 y 478,6 millones euro, respectivamente. En este periodo, los Productos químicos disminuyeron un 5,3% hasta los 347,3 millones de euros.

SECTORES IMPORTADORES

En sectores importadores, los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (1.622,4 millones euro), con un descenso del 6,1%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 539,1 millones euro (-12,0%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 1.282,4 millones euro (+8,9%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 907,6 millones euro, que en este periodo ha disminuido un 6,8%.

PAÍSES DE DESTINO

En cuanto a los países receptores de las exportaciones de la región, hasta abril de 2026, la UE acaparó el grueso al representar el 75,2% del total.

En la zona Euro, Portugal es el principal cliente de Castilla-La Mancha con 983,3 millones de euros (+16,6%), le siguen Francia con 635,4 millones euro (+11,1%), Alemania con 409,5 millones euro (+7,2%) e Italia con 339,3 millones euro (-10,4%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 107,9 millones euro, con una bajada del 10,7%, a Turquía fueron de 76,5 millones euro (+3,4%) mientras que Suiza 19,5 millones euro (-24,6%).

Fuera del entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (108,8 millones euro, -2,4%), Canadá (12,5 millones euro, +32,6%), México (42,8 millones euro, +75,9%), Chile (9,5 millones euro, -17,8%), Brasil (8,1 millones euro, +15,3%), y Argentina (3,5 millones euro, +7,8%).

Por otra parte, destacan Marruecos (53,6 millones euro, -9,1%), Argelia 17,1 millones euro, +0,6 %) y Oriente Medio (62,3 millones euro, +44,1%). En Asia destacan China con 180,2 millones euro, con un crecimiento del 50,70% y Japón (29,1 millones euro, -26,5%), mientras que Corea del Sur alcanza 29,1 millones euro (+10,5%).

En cuanto a importaciones, el 73,3% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 9,8% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 563,6 millones euro, que bajó un 2,4% respecto al mismo periodo de 2025.

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