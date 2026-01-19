C-LM inicia los trabajos para su segunda Estrategia de Economía Social, que se pondrá en marcha el próximo año

Pleno del Consejo Regional de Economía Social de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional de Economía Social ha dado inicio este lunes a los trabajos previos para el diseño y redacción de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha y que cogerá el testigo, a partir del año próximo, a la actual hoja de ruta, pionera en la región, y que finaliza su vigencia al termino de este año.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha trasladado en nombre del Consejo Regional de Economía Social la solidaridad y el cariño de este órgano a las víctimas y las familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz, con motivo del cual el Pleno ha comenzado guardando un respetuoso minuto de silencio.

El orden del día de la sesión ordinaria convocada para la mañana de este lunes ha recogido no solo el acuerdo para el inicio de los trabajos de redacción y diseño "de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha", sino también el balance de la actual, una hoja de ruta compartida con el sector y aprobada de manera pionera en la región en el año 2022, y que tiene vigencia aún a lo largo de todo este año.

"El 95 por ciento de las medidas recogidas en la misma ya se han iniciado y están en ejecución", ha valorado la consejera, que ha señalado, además, que dentro de la senda presupuestaria prevista, de 12 millones de euros, a 30 de septiembre de 2025 "se han movilizado ya 9,9 millones de euros, habiendo dado cobertura a acciones que han beneficiado de manera directa a más de 11.300 personas del ámbito de la economía social en la región y a 744 entidades del sector".

Además, otro de los puntos del orden del día ha servido para analizar la evolución del sector de la economía social en Castilla-La Mancha el pasado año, "con la incorporación de 68 nuevas entidades de diferentes ámbitos, en su mayoría nuevas cooperativas, y con la incorporación de 172 nuevos socios, lo que consolida el fortalecimiento de la economía social en la región".

UN MODELO EMPRESARIAL "IMPORTANTE"

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha querido visibilizar la importancia de este modelo empresarial en la región, que tiene "un peso importante" que ha cifrado en más del 10% del PIB.

Del Real ha señalado que desde la Confederación se van a plantear distintas líneas de trabajo, entre las que ha destacado la propuesta de creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de una futura ley de la economía social en la Comunidad Autónoma.

Del mismo modo, también proponen la creación de la cátedra de la economía social como una herramienta importante para "poder conocer mejor, definir mejor e investigar sobre las características de nuestro modelo empresarial y poder trabajar a futuro".

Igualmente, ha puesto sobre la mesa la presentación de un estudio sobre el papel de la mujer dentro de la economía social, destacando que "más del 43% del empleo que hay en las empresas de la economía social de la región está ocupado por mujeres".

"Los datos que presenta este estudio nos hacen ser optimistas, pero la economía social es muy autocrítica, no nos quedamos en la autocomplacencia, sabemos que este dato todavía puede mejorarse y lo que vamos a seguir es trabajando en diseñar acciones conjuntamente con la administración para favorecer aún más la presencia de la mujer dentro de nuestro colectivo", ha concluido.