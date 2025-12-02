C-LM lanza su tercera ayuda Bono Alquiler Joven para recoger a más de 2.500 personas que quedaron fuera de la anterior

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la puesta en marcha del nuevo Bono Alquiler Joven, una iniciativa que busca recoger a las "más de 2.500 personas" que se quedaron fuera de la anterior convocatoria.

Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, este martes en rueda de prensa, donde ha explicado, como ya adelantaba este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, que esta convocatoria estará dotada con ocho millones de euros para ayudar a los gastos de alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Hernando ha incidido en que, con esta línea de ayudas, Castilla-La Mancha va a ser la primera comunidad autónoma en abrir una nueva convocatoria tras recibir los fondos del Gobierno estatal para que los jóvenes "se emancipen y puedan desarrollar su proyecto vital" y así "contribuir a mitigar los efectos del precio del alquiler y de la vivienda en general" sobre la economía y la gente joven.

Esta es la tercera convocatoria de este tipo que se lleva a cabo en la región. El consejero ha detallado que la primera convocatoria, para el periodo 2022/2023, se cerró con "casi 3.500 ayudas", mientras que la segunda "tuvo fondos solo para 1.700". "Y como quedaron más de 2.500 personas sin poder recibir la ayuda por falta de crédito recibido por parte del Estado, volvemos a convocar estas ayudas", ha reiterado Hernando.

De esta manera, ha manifestado el responsable regional de Fomento, con las tres convocatorias, Castilla-La Mancha y el Estado habrán destinado 24 millones de euros a la ayuda al alquiler para los jóvenes.

REQUISITOS

En cuanto a los requisitos, el consejero ha detallado que se va a poder ayudar a jóvenes con una renta inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o de cuatro veces en los casos de personas que hayan cambiado su residencia a otra provincia o que provengan de otra comunidad autónoma.

Asimismo, para poder acceder, los solicitantes habrán tenido que tener algún tipo de alquiler, ya sea de piso entero o de una habitación, en las últimas 24 mensualidades.

El máximo de cuantía que será otorgada será de 250 euros, teniendo como límite máximo los 600 euros en el caso de alquiler de un piso o de 300 euros en el caso de una habitación.

En este sentido, Hernando ha manifestado que Castilla-La Mancha ha alertado en las negociaciones del futuro plan estatal de esta materia que estos límites son "techos de cristal demasiado bajos para el precio que ahora tiene que soportar la gente joven".

En este sentido, ha afirmado que los límites de 600 y 300 euros "excluyen a muchos municipios por el alto coste del alquiler", por lo que uno de los objetivos de la región es que dichos límites "puedan ampliarse", alegando que "no por ser un alquiler más caro estamos atendiendo a personas con menos dificultades" sino que se está ayudando "en los sitios donde más grave es la situación del alquiler".

El periodo para solicitar las ayudas comenzará el día 9 de diciembre y se extenderá hasta el día 16 de febrero. Fomento habilitará en su web https://vivienda.castillalamancha.es/ un espacio que recoja toda la información y la documentación al respecto.

Estas ayudas serán compatibles con el Ingreso Mínimo Vital pero no con otras ayudas relativas al alquiler.

NUEVOS PROYECTOS PARA C-LM

Por otra parte, y al margen de este asunto, el consejero ha querido informar sobre dos proyectos en los que el Gobierno "viene trabajando desde distintos ámbitos".

En primer lugar, ha señalado que el pasado viernes se recibió el informe favorable al proyecto Pañol Solar para construir una nueva planta fotovoltaica en los términos municipales de Guadalajara y Chiloeches.

Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros para "seguir ahondando en una apuesta decidida por las renovables", que contará con una potencia instalada de 92,5 megawatios y una potencia concedida de 83 megawatios.

En segundo lugar, también ha informado de que se ha obtenido la calificación urbanística para la instalación en Valdepeñas de una bodega de vinos de alta gama complementada con un establecimiento hotelero de orientación enoturística.

Una explotación "de tamaño reducido" pero capacitada para procesar 100.000 kilos de uva, ha especificado Hernando, que conlleva "una inversión muy importante de 3,1 millones de euros.