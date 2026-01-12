C-LM lanzará una nueva convocatoria de modernización de regadío por valor de 18 millones para asegurar su continuidad

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. - JCCM

ALBACETE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a lanzar este año una nueva convocatoria de modernización de regadíos, dotada con 18 millones de euros, para asegurar la continuidad y mejora de los regadíos tal como ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asegurado que esta convocatoria "vendrá a refrendar las inquietudes que sigan manteniendo las comunidades de regantes en el territorio regional".

Tras mantener una reunión en Elche de la Sierra con las comunidades de regantes Huerta de Elche de la Sierra, Acequia de Gútar y Presa de Vicorto y representantes de la Corporación Municipal, el consejero he realizado este anuncio que responde "al compromiso del presidente García-Page con estas comunidades y a la gran acogida que han tenido las ayudas".

De hecho, gracias a la convocatoria de 2023 para modernización y transformación de regadíos, en Elche de la Sierra se han aprobado cinco proyectos de los cuales, tres son de modernización de regadíos tradicionales, como los impulsados por las comunidades de regantes con las que el consejero ha mantenido hoy la reunión, y dos de transformación.

Estas cinco intervenciones permitirán actuar sobre más de 1.200 hectáreas de regadío y beneficiar a cerca de 1.000 agricultores, con una inversión superior a 8,6 millones de euros y una ayuda de más de 7,1 millones, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta convocatoria, que ha tenido una gran acogida especialmente en la línea de mejora de los regadíos tradicionales, empezó con un presupuesto de más de 14 millones de euros y finalmente ha dispuesto de 34 millones para "intentar respaldar la inquietud de 68 comunidades de regantes de las que 55 son de la provincia Albacete, lo que pone de manifiesto qué provincia tiene una dificultad importante de pluviometría y por tanto se valora de forma importante, como en el contexto regional".

El consejero ha recordado que Castilla-La Mancha tiene un 5,5 por ciento menos de media en superficie de regadío "pero por el contrario estamos 10 puntos por encima de la media en riego de máxima eficiencia, donde se aprovecha hasta la última gota, tanto en aspectos hídricos como de utilización de la energía".

REGADÍOS TRADICIONALES

Por lo que respecta a la reunión de esta mañana, el consejero ha repasado junto a los representantes de las tres comunidades de regantes, las actuaciones que están llevando a cabo para mejorar y conservar sus regadíos tradicionales.

Allí, les ha agradecido su trabajo para mantener "una agricultura tradicional y con valor histórico, cultural y ambiental, que contribuye al equilibrio de ríos, fuentes y manantiales, al mantenimiento de la actividad agraria, la población y la conservación de paisajes y tradiciones".

Tras este encuentro, Julián Martínez Lizán, ha visitado una de las actuaciones de la Comunidad de Regantes Huerta de Elche de la Sierra.

Las obras han consistido en el arreglo de un canal que discurre por un antiguo acueducto y en la mejora de las acequias.

En la visita ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Raquel Ruíz, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y el delegado de Agricultura en Albacete, Ramón Sáez, Arreglo de caminos afectados por la DANA.

Por último, el consejero ha visitado las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo regional en Elche de la Sierra donde se han ejecutado 14 intervenciones sobre más de cinco kilómetros de caminos rurales con un importe cercano a los 390.000 euros "para garantizar accesos seguros para la actividad agraria y ganadera del municipio".

Estas actuaciones se enmarcan en las medidas normativas y presupuestarias que impulsó de inmediato el Gobierno autonómico después de la DANA de octubre de 2024.

Así, en primer lugar, activó la declaración de desastre natural y después las convocatorias de ayudas a las que ha destinado tres millones de euros para el arreglo de los caminos rurales afectados en las provincias de Albacete y Cuenca, y la ejecución directa de las obras necesarias para que el campo pudiera recuperar cuanto antes la normalidad y mantener su actividad productiva.

"Hemos apostado por un apoyo total a los ayuntamientos y al sector agrario, asumiendo la reparación de los caminos rurales con financiación al cien por cien, sin generar costes a las entidades locales y garantizando accesos seguros a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales en zonas especialmente vulnerables", ha dicho el consejero al respecto.

En la provincia de Albacete, esta acción se ha materializado en una inversión cercana a los 1,5 millones de euros, con más de 26 kilómetros de caminos rurales reparados y 65 actuaciones ejecutadas, "demostrando que los fondos europeos gestionados por Castilla-La Mancha llegan al territorio y se convierten en resultados que garantizan la actividad en el medio rural".