C-LM materializa demanda contra el Estado por reglas de explotación y afea a Aagesen por un trato poco directo

La Consejera De Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, Ha Informado De Los Acuerdos Alcanzados En Consejo De Gobierno Relacionados Con Su Departamento. (Fotos: A. Pérez Herrera // JCCM) - JCCM/A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, asunto en el que ha lamentado no tener "una relación directa" con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen, con la que el Gobierno regional lleva tiempo pidiendo una reunión.

Tal y como ha aseverado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, "cuando algunos indican" que la región no ha negociado lo suficiente con el Gobierno de España, hay que recordar el presidente regional, Emiliano García-Page, "lleva más de seis meses esperando a que Aagesen, "nombrada hace más de 16 meses", le dé una cita, o que se reúna con la propia Gómez, que también lleva esperando "más de un año".

"Si esas son formas de negociar y de entender los problemas de Castilla de la Mancha, no compartimos esta forma de trabajar, ni esta forma de entender la política", ha asegurado.

Pretende el Ejecutivo regional "darle un empujón al Estado" para ver si así coge "impulso", y que éste sea "definitivo" para llevar a cabo la modificación de estas reglas.

RAZONES DE LA DEMANDA

Esta demanda se sustenta ante un "balance hídrico negativo que se está produciendo como consecuencia del trasvase" y debido a "un daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de Castilla-La Mancha de la Red Natura 2000".

También añade Gómez, la Junta ha detectado "irregularidades en los volúmenes de agua de caudales ecológicos establecidos para el año 2025", "Todos estos incumplimientos han motivado el hartazgo del gobierno de Castilla-La Mancha", ha aseverado la consejera.

Por ello, desde el Ejecutivo regional piden "una vez más al Estado que tome cartas en el asunto y que, de una vez por todas, ponga en marcha precisamente esta modificación de las reglas de explotación", ha expresado Gómez.

Una vez que esta demanda se admitiese a trámite, se reservará el Gobierno de Castilla-La Mancha el derecho de solicitar aquellas medidas cautelares que "estime convenientes".

47 AÑOS, 15.148 PISCINAS OLÍMPICAS

Haciendo un balance de 47 años de trasvase, hasta el 29 de marzo del año 2026, se ha producido un trasvase de más de 15.148 hectómetros cúbicos, ha precisado la consejera. "15.148 hectómetros cúbicos que suponen "15.148 piscinas olímpicas, o que suponen el abastecimiento de más de 63 millones de viviendas".

Aunque parezca que "ahora sí que hay agua" al tratarse de un periodo húmedo, realmente "eso es un espejismo" y estas reglas de explotación se deben adaptar "plenamente a estas circunstancias" y permitir que el río Tajo "sea un río vivo, que cuente con un caudal suficiente para el mantenimiento de la vida y la vegetación de ribera".

"Es una situación insostenible en el tiempo. El río Tajo es el único río que hasta ahora nunca ha tenido caudal ecológico cuando todos los ríos de España lo tienen", ha remarcado.

Ha aludido a que espera el resultado inminente de sentencias pendientes ante el Tribunal Supremo, una correspondiente a una demanda del Scrats y otra de la Diputación de Alicante, "en contra ambas de los caudales ecológicos del río Tajo".