C-LM no entiende la visita de eurodiputados a Cabañeros y sugiere que los particulares controlen a los ungulados

TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha afirmado este miércoles que "no entiende muy bien el sentir" de la visita de varios eurodiputados al Parque Nacional de Cabañeros, al tiempo que ha señalado que son los titulares de fincas privadas quienes deben presentar un plan para controlar los ungulados.

Lo que sí ha afirmado la consejera, preguntada por esta visita antes de inaugurar en Toledo el II Seminario Canteras, Bio-Geodiversidad y Desarrollo Rural, es que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la aprobación de los planes de control de ungulados para el parque que se están presentando a título particular, señalando que el 37 por ciento del parque nacional es privado y el resto publico.

"La responsabilidad en este caso es de la Administración General del Estado. El resto corresponde a los particulares, y los particulares tienen instrumentos perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que ya ha habido "algún propietario" que ha firmado un convenio tanto con la Administración General del Estado como con el Gobierno regional para que se apruebe ese plan de ungulados "y ejercer un control dentro de la población que tiene de caza mayor en sus fincas".

"No entendemos muy bien el sentir de esta visita. Por supuesto, agradecemos siempre que los parlamentarios europeos pisen el terreno y conozcan mejor qué es lo que sucede en los territorios para ayudarnos siempre a mejorar, sobre todo en la normativa y en la legislación que emana de la Unión Europea", ha dicho la consejera.

En este sentido, sí que ha agradecido esta visita aunque ha pedido a los eurodiputados que "revisen bien todo con ojos críticos", viendo "exactamente" cuál es la situación, "no porque uno pueda dar más voces o porque uno pueda entender que pueda tener un problema tenga que ser la generalidad y lo que le sucede a todo el mundo".

De ahí que haya destacado que Cabañeros no deja de ser "uno de los parques más emblemáticos" del centro de la Península Ibérica. "Merece la pena no solo pasearse por allí, sino realmente disfrutar y ver que se están haciendo muchas acciones para seguir defendiendo lo que es este espacio público".

Sin embargo, ha insistido en que "lo más importante" es que sean los propios propietarios de las fincas privadas quienes presenten ese plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control.

Todo ello, ha concluido, con el fin de que baje la población de ciervos en las zonas donde realmente haya una sobrepoblación que pueda estar provocando una daños a la flora y a otra fauna "de este lugar emblemático".