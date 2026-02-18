C-LM no espera una mayor demanda del Levante tras las borrascas: "Está reglado"

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, espera que no haya una mayor demanda de agua por parte del Levante tras las borrascas de los últimos días. Alega que la derivación de agua "está reglado", aunque sean unas reglas de explotación que al Gobierno castellanomanchego no le gusten.

"A nosotros lo que nos gustaría es que ya se hubiesen modificado las reglas de explotación y que no estuviésemos en una situación como la que encontramos ahora mismo, en nivel 1, y con un posible trasvase mensual de 60 hectómetros cúbicos", ha argumentado la consejera, antes de inaugurar en Toledo el II Seminario Canteras, Bio-Geodiversidad y Desarrollo Rural.

Es por ello por lo que ha pedido tener en cuenta que los embalses de cabecera no deben ser solo para mandar agua al trasvase, sino para beneficiar también al desarrollo socioeconómico de la cuenca cedente, "que es lo más importante".

"Deberíamos de ser capaces de poder organizar de una forma mejor cómo se deben de gestionar estos trasvases porque a día de hoy seguimos sin tener claro cuál es ese volumen de desembalse ni cuáles son las demandas que todavía no están suficientemente acompañadas de la cuenca cedente", ha sostenido.

Algo, ha dicho la titular de Desarrollo Sostenible, en lo que su departamento está trabajando, aportando documentación técnica para demostrar que se pueden gestionar de una forma "muchísimo más sostenible" los embalses de cabecera y "no solo pensar: Tengo una mina de oro y voy a ver cómo la dilapido".

Bajo su punto de vista, no se trata de "dilapidar todo y el que venga detrás que se busque la vida", sino de ver cómo se pueden gestionar de una forma más sostenible las cosas, ha insistido.

Respecto a un nuevo trasvase de 60 hectómetros cúbicos en abril tras la crecida de los embalses, Gómez ha recordado que ya están firmados 27 en marzo. "Entiendo que si eso sucediera no podría ser antes de abril", ha añadido.

"Será cuando tuviese que haber una nueva Comisión de Explotación del trasvase y decidirse en ese momento, dependiendo de la situación en la que se encuentren --los embalses--", ha manifestado.

No obstante, la titular de Desarrollo Sostenible ha terminado añadiendo que el Levante, en lugar de "aplaudir" este hecho, debería "organizarse mejor" para tener recursos disponibles lo más cerca posible "como es el mar".