C-LM ofrece recomendaciones de cara al 'Black Friday' y 'Cyber Monday' e informa de alternativas como el 'Green Friday'

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada año son más las firmas comerciales y plataformas de venta online que se suman a la promoción de ofertas con ocasión del conocido popularmente como 'Black Friday', que se celebra el último viernes del mes de noviembre, aunque muchas de ellas las adelantan unos días y las prolongan durante todo el fin de semana, hasta el lunes siguiente, conocido como 'Cyber Monday'.

No obstante, aun tratándose de prácticas vinculadas, la principal diferencia entre el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' es que el primero tiene también lugar en tiendas físicas, mientras que el segundo se limita a las ventas por internet, según expone la Junta en un comunicado.

Con motivo de estas jornadas de descuentos, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, facilita aquella información que precisen las personas consumidoras para realizar sus compras de forma consciente y segura, tanto en los comercios de forma presencial, como a través de internet.

Al respecto, en lo que se refiere a la adquisición de productos por medios electrónicos, conviene hacerlo a través de las páginas web y establecimientos que incorporan el distintivo de 'Confianza Online', o en empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.

Es importante, igualmente, hacer un seguimiento del precio de los productos y comprobar que las ofertas sean reales. Los descuentos engañosos suelen ser una de las quejas más recurrentes de los consumidores en ediciones anteriores del 'Black Friday'.

En la oferta debe figurar tanto el precio rebajado como el que tenía marcado el producto con anterioridad. También resulta recomendable realizar previamente una búsqueda para seleccionar productos y establecimientos, pues durante estos días se puede encontrar el mismo producto a precios muy diferentes, por lo que encontrar la mejor opción de compra permite tomar una decisión informada al respecto.

Además, antes de realizar las compras es aconsejable redactar una lista de productos para asegurarse que interesa su adquisición, planificando su compra y evitando así tomar decisiones impulsivas.

Por otra parte, se debe desconfiar de las ofertas demasiado atractivas. Algunas ofertas de productos, como también las entregas desde el extranjero, podrían ocultar falsificaciones, productos de calidad deficiente o en mal estado o, incluso, corresponder a redes de comercialización fraudulentas. Asimismo, en ocasiones, estos artículos pueden ser intervenidos en aduana y obligados a pagar los correspondientes aranceles. Por ello, se debe tener presente en todo momento que los productos ofertados no podrán ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente durante el resto del año.

Otra recomendación se refiere al pago y a las condiciones de devolución. Es importante comprobar que el coste indicado en el producto incluye el IVA y, para las compras por Internet, además, es conveniente comprobar los gastos de envío y elegir formas de pago seguras. En este sentido, se debe comprobar si al inicio de la barra de direcciones aparece el acrónimo 'https', lo que indica que la página a la que se ha accedido es una conexión segura. Para preservar la privacidad se comprobará que el proceso de solicitud y compra se hace, en todo momento, en un entorno seguro. Esta circunstancia se puede verificar si aparece un candado cerrado en la barra de direcciones de la página que se visita.

Y en relación con el procedimiento de devolución, también es importante que las personas consumidoras conozcan, previamente a la compra, las opciones que se le ofrecen para hacerla efectiva, así como que no olviden que disfrutan de un derecho de desistimiento durante 14 días. Del mismo modo, se debe vigilar que la información sobre los plazos de entrega de los productos sea clara y precisa, adecuándose éstos a la práctica habitual. Es aconsejable comprobar si figuran datos de contacto con la empresa, de modo que pueda hacerlo fácilmente en caso de necesidad.

Por último, se debe conservar toda la documentación relacionada con la compra (publicidad, facturas, tickets, correos electrónicos, etcétera), puesto que serán requeridos para poder realizar un cambio o reclamación. Si el medio de pago elegido es mediante tarjeta, se debe conservar el ticket correspondiente y consultar el cargo realizado en el extracto de movimientos de la tarjeta utilizada, lo que permitirá identificar posibles cargos no reconocidos.

'Green Friday', día dedicado al consumo responsable

Finalmente, la Consejería de Sanidad informa sobre la alternativa sostenible al 'Black Friday', denominada 'Green Friday', que es considerado como el día dedicado al consumo responsable, verde y ético; en el que distintas entidades, organizaciones y empresas fomentan una práctica más sostenible y consciente.

Durante la celebración del 'Green Friday' se realizan compras de productos de marcas responsables y sostenibles que ofrecen productos respetuosos hacia las personas y el medio ambiente, o bien, no se adquieren productos ofertados con descuentos de Black Friday o Cyber Monday, como respuesta al impacto ambiental derivado del sobreconsumo y el consumo compulsivo asociado a dichas compras. Para verificar la garantía de sostenibilidad de los productos, conviene observar las distintas acreditaciones que avalan dicha condición o, en su caso, adquirirlos en tiendas de consumo responsable y comercio justo.

Si desean ampliar información, realizar una consulta o presentar una reclamación, pueden dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o llamar al Teléfono del Consumidor (900-501089), de llamada gratuita.