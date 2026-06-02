C-LM ofrecerá ayudas a propietarios de viviendas vacías en municipios despoblados para que se puedan alquilar

El vicepresidente primero José Luis Martínez Guijarro. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plan 'Moviliza tu vivienda rural' en Castilla-La Mancha movilizará viviendas que están vacías en municipios afectados por despoblación, dando ayudas a sus propietarios con el objetivo de que estas puedan salir al mercado del alquiler.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínes Guijarro, en rueda de prensa, concretando se trata de municipios de zonas en situación extrema de despoblación, intensa o en riesgo de despoblación, lo que afectaría a unos 700 localidades.

El Gobierno regional aprovecha el nuevo plan estatal de vivienda para poner en marcha este programa regional para municipios afectados por la despoblación, que viven la paradoja de necesitar vivienda, pero al mismo tiempo cuentan con "muchas viviendas cerradas", puesto que sus propietarios no las pueden movilizar, ni hacia el mercado de la venta ni hacia el mercado del alquiler.

AYUDAS DE 12.000 EUROS

Los propietarios pondrán a disposición de los ayuntamientos estas viviendas para que puedan ser alquiladas, y para ello recibirán ayudas a la rehabilitación de hasta 12.000 euros y ayudas mensuales de hasta 600 euros, durante siete años.

Estas ayudas son compatibles con la percepción de la renta que pague el inquilino. Y una vez transcurridos esos siete años se podrá conceder otra ayuda de hasta 18.000 euros para el propietario, con el objetivo de devolver la vivienda a su estado original.

Para que estas viviendas salgan al mercado del alquiler, serán los ayuntamientos los que gestionen este trámite, bien directamente o bien a través de algunas entidades.

"Con este planteamiento lo que queremos es poner en marcha un programa, llave en mano, para que los propietarios de estas viviendas las pongan a disposición de los ayuntamientos", ha remarcado.

La semana próxima el Gobierno regional hará pública una convocatoria dirigida a los ayuntamientos de las zonas afectadas por despoblación para que manifiesten su interés en participar en este programa.

El Gobierno regional pide que establezcan bonificaciones fiscales en el impuesto de construcciones e instalaciones y en las tasas de licencia de obras, para que la ayuda que se de al propietario vaya, en su integridad, a rehabilitar las viviendas, con el máximo de lo que prevé la Ley de Haciendas Locales.