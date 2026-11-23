La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la India - JCCM

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se ha posicionado este lunes como epicentro verde industrial del país y uno de los grandes polos de desarrollo de la nueva industria en el sur de Europa en los encuentros que ha mantenido con las principales federaciones empresariales y económicas de los sectores de la industria y el automóvil en la India.

La delegación del Gobierno regional, encabezada por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha reunido en el día de hoy con altos representantes de la Asociación de Fabricantes de Automoción de la India (SIAM, en sus siglas en inglés) y la Confederación de Industria de la India (CII), en el cierre de la primera jornada de la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en este país, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En sendos encuentros, la consejera ha señalado el gran peso que la industria tiene en la economía de Castilla-La Mancha, así como el desarrollo de grandes proyectos industriales que se están posicionando en la región y actúan como tractores para la consolidación y crecimiento de las cadenas de valor. Patricia Franco ha trasladado en ambas reuniones que, dentro de las capacidades industriales que ofrece el país como destino inversor, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con un mayor peso de la industria en la economía regional, y la región del centro-sur de España que cumple con el objetivo de la Unión Europea de que el 20% del PIB proceda de actividades industriales, en concreto el 20,6%.

La Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) es la principal asociación representativa de la industria de automoción en India y actúa como organismo de referencia para los fabricantes de vehículos y motores del país. La entidad trabaja estrechamente con las administraciones públicas, organismos reguladores y otros agentes del ecosistema industrial en la definición de políticas económicas, normativas técnicas y estándares relacionados con la movilidad y la industria de automoción.

Por su parte, la Confederation of Indian Industry (CII) es una de las principales organizaciones empresariales de la India y actúa como interlocutor de referencia entre el sector privado y las administraciones públicas. Esta entidad, además de representar a miles de empresas indias del sector y promover acciones dirigidas a impulsar la competitividad empresarial; también organiza algunas de las principales misiones comerciales y foros de inversión que parte de la India, facilitando también las relaciones internacionales de las empresas asociadas.

La India es uno de los países que se encuentra entre los veinte primeros con mayores posiciones inversoras extranjeras en Castilla-La Mancha, con empresas de capital indio con presencia en la región, además de la participación de capital indio en alguno de los proyectos industriales de mayor envergadura que se encuentran en desarrollo para su implantación en la comunidad autónoma.

Estos encuentros con las principales entidades empresariales que agrupan a compañías de sectores clave como la automoción, con un gran desarrollo en la India, y la industria, o los que completarán la agenda en Nueva Delhi en la jornada de mañana, con las grandes sociedades de empresas de producción de maquinaria y de la industria agroalimentaria, quieren abrir líneas de colaboración y trabajo conjunto para el establecimiento de sinergias con empresas de Castilla-La Mancha, así como oportunidades de inversión de capital indio en la región.

UN PRIMER DÍA MUY SATISFACTORIO

Al término de las reuniones y encuentros mantenidos por la delegación de captación de inversiones del Gobierno de Castilla-La Mancha en Nueva Delhi, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha mostrado "muy satisfecha" por el desarrollo de la agenda institucional, que ha permitido que, dentro de la 'Marca España', "podamos posicionar a la región como uno de los grandes polos de desarrollo industrial del sur de Europa, y el gran epicentro verde industrial en nuestro país", ha señalado.

"En una economía con un gran crecimiento y una mirada internacional cada vez más aperturista, como la India, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el más alto nivel de representación empresarial en sectores que son clave en el desarrollo de nuestra región y que suponen una gran oportunidad en la captación de inversiones, como la automoción y la industria", ha finalizado.