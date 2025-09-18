C-LM propondrá al Ministerio de Cultura que la Biblioteca Provincial de Guadalajara lleve el nombre de Blanca Calvo

GUADALAJARA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a proponer al Ministerio de Cultura que la Biblioteca Provincial de Guadalajara lleve el nombre de Blanca Calvo, directora de la Biblioteca entre los años 1981 y 2013 y principal impulsora del Maratón de Cuentos de la ciudad.

Así se ha decidido tras la reunión mantenida con el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara en la que el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor ha agradecido y recogido la propuesta, que se basa en la importancia que Calvo tuvo en la creación de este maratón que es referente en todo el país y a la que se ha sumado el Gobierno de Emiliano García-Page quien hará la propuesta al ministerio, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que "es de justicia reconocer a una impulsora de la cultura en Guadalajara como Blanca Calvo y desde el Gobierno regional vamos a impulsar que a esta propuesta se sumen también la Diputación Provincial, diferentes clubes de lectura y otras entidades".

El Maratón de Cuentos nació en 1992 y es un festival de narración oral que se celebra en el mes de junio y en el que participan contadores de cuentos y cuentacuentos de todo el mundo que narran de forma ininterrumpida durante su celebración.