C-LM quiere que el CPFF ponga sobre la mesa una propuesta que tenga en cuenta la "infrafinanciación" de la región

CIUDAD REAL, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha expresado que, de cara a la reunión del lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada por el Ministerio de Hacienda, al Gobierno regional le gustaría "que se pusiera encima de la mesa una propuesta de financiación que tenga en cuenta la infrafinanciación que ha sufrido durante décadas y el coste de la prestación de los servicios según las características sociales, económica y geográficas del territorio." Así lo ha afirmado en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación en Campo de Criptana.

Por un lado, según ha explicado, "se debe tener en cuenta a las comunidades autónomas que hemos estado infrafinanciadas durante los últimos años, ya más de una década, como Castilla-La Mancha, que ha recibido menos recursos de los que tendría que haber recibido durante esta década última, con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP en España". Ha subrayado que "se nos tiene que compensar, de alguna manera, esa infrafinanciación que hemos tenido en la última década", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero ha remarcado que "eso nos ha hecho endeudarnos y ha sido un endeudamiento que no ha sido por nuestra culpa ni por nuestra responsabilidad, sino, sencillamente, porque teníamos menos ingresos del Estado de los que nos correspondían". Además, el vicepresidente segundo ha explicado que "a la hora de hacer el cálculo de la nueva financiación, esta no puede ser específica para cada territorio en función de sus demandas; que no puede haber financiación singular, ni para Cataluña ni para ninguna comunidad autónoma de España, porque todas son singulares".

Por lo tanto, ha insistido en que "tiene que haber una financiación que tenga en cuenta criterios objetivos de coste de los servicios y de la población que existe ajustada en cada comunidad autónoma". En este sentido, ha expresado que "esta es la propuesta y la posición que llevará el Gobierno de Castilla-La Mancha a esta reunión".