C-LM reconocerá a 13 entidades y personas por su labor en la protección del medio ambiente el 17 de junio en Ocaña

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de los reconocimientos del Premio Regional de Medio Ambiente 2026. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá a 13 entidades y personas en los Premios Regionales de Medio Ambiente 2026, cuya gala se celebrará el próximo 17 de junio en Ocaña (Toledo), bajo el lema 'Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro'.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, subrayando que "unos galardones con los que el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce iniciativas ejemplares en sostenibilidad, educación ambiental, conservación de la biodiversidad, economía circular y lucha contra el cambio climático".

Acompañada de la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; y de la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; la consejera ha destacado que "estos premios visibilizan el enorme compromiso ambiental que existe en la región y el trabajo diario de personas, empresas, colectivos y administraciones de todas las provincias que contribuyen a proteger nuestro entorno y a avanzar hacia una región más sostenible".

Como ha señalado, los 13 galardonados en las siete categorías "son iniciativas reconocidas que comparten un mismo objetivo: generar conciencia, impulsar soluciones innovadoras y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía desde el respeto al medio ambiente".

Además, la consejera ha presentado el nuevo diseño del premio que se entregará en esta edición y que es la imagen en bronce de un lince ibérico, creado por una empresa toledana, en homenaje a la posición de la región con un 40% del total de linces en la Península Ibérica, 1.051 ejemplares, y 456 cachorros nacidos, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

ENTIDADES Y PROYECTOS RECONOCIDOS ESTE 2026

En la categoría de Fomento de la Educación Ambiental, el premio ha recaído en el CEIP 'Virgen de la Soledad', de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por su proyecto 'Guardianes de los Bosques', una iniciativa que fomenta entre el alumnado de Infantil la prevención de incendios forestales y el respeto por la naturaleza a partir del incendio forestal del Pico del Lobo de 2025.

También ha sido premiado el IES 'Fernando de los Ríos', de Villanueva de la Jara (Cuenca), por el desarrollo de proyectos de sensibilización y participación ambiental que convierten al alumnado en protagonista activo del cuidado del entorno. Sus iniciativas fomentan hábitos sostenibles y la implicación de la comunidad educativa en acciones de mejora ambiental.

En la categoría de Medio Natural y Biodiversidad se ha reconocido la labor de la Junta Gestora de Montes de Socios Privados de Lagunaseca (Cuenca), por impulsar un modelo de gestión forestal sostenible y colectiva en cerca de 2.700 hectáreas forestales en plena Serranía conquense, orientado a la conservación de los montes y la biodiversidad y con el reto de aunar a pequeños propietarios privados.

Igualmente, el Jardín Botánico de Albacete ha sido distinguido por su importante labor científica, además de albergar el Banco de Germoplasma Vegetal de Castilla-La Mancha, que conserva más de un millón de semillas de especies amenazadas y de alto valor ecológico. Se ha valorado especialmente su papel como espacio de sensibilización ciudadana y promoción del conocimiento ambiental, fundamentales para la protección de la flora regional y la restauración del medio natural y la biodiversidad.

En la categoría de Cambio Climático, el galardón ha sido para el espacio Ecoplayer de Castilla-La Mancha Media, presentado por la periodista Ana Sevilla, por acercar contenidos divulgativos sobre sostenibilidad y acción climática mediante formatos digitales innovadores y accesibles para todos los públicos.

Asimismo, en la misma categoría, se ha premiado a la periodista y ecoinfluencer Irene del Río, natural de Talavera de la Reina (Toledo), por su destacada trayectoria divulgativa en medios de comunicación y redes sociales. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para comunicar de forma cercana y didáctica cuestiones relacionadas con el cambio climático, la meteorología extrema y la sostenibilidad, alcanzando millones de visualizaciones mensuales.

En la categoría de Economía Circular, el reconocimiento ha recaído en Ricopia Technologies S.L., por el proyecto 'Ecoplayer', centrado en la remanufactura de impresoras multifunción y la reutilización de componentes tecnológicos. La iniciativa permite reducir residuos electrónicos, prolongar la vida útil de los equipos y promover un modelo económico basado en la sostenibilidad.

La Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de Quintanar del Rey (Cuenca) ha sido también reconocida por impulsar un modelo ejemplar de economía circular basado en la reutilización de residuos orgánicos, la valorización del compost y la sostenibilidad del sector. Se ha valorado especialmente las iniciativas desarrolladas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, fomentar la valorización de subproductos y avanzar hacia modelos de producción más respetuosos con el medio ambiente, consolidando un sector estratégico para Castilla-La Mancha.

Dentro de la categoría de Energías Renovables, Movilidad Sostenible y Eficiencia Energética, se ha distinguido a Areniscas Rosal S.A., de Hellín (Albacete), una empresa con más de 40 años de experiencia y certificaciones de calidad y medio ambiente que ha desarrollado un modelo productivo orientado a la sostenibilidad.

También ha sido galardonada la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense (Adesiman), por su apuesta por el desarrollo sostenible y la transición energética en el medio rural. La entidad ha puesto en marcha una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) para un ámbito de actuación de 56 municipios, desde la que presta servicios de difusión, asesoramiento y acompañamiento para promover comunidades energéticas locales, impulsando proyectos de eficiencia energética y energías renovables que contribuyen a fijar población, generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida en los municipios de la comarca.

En la categoría de Calidad Ambiental, el premio ha recaído en la iniciativa de Limpieza Voluntaria en las Lagunas de Ruidera, nacida en 2014, por movilizar a cientos de voluntarios y entidades en labores de retirada de miles de residuos y en favor de la conservación ambiental de este parque natural. La actuación destaca por fomentar la participación ciudadana y la protección activa de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región, convirtiéndose en una referencia de voluntariado ambiental en Castilla-La Mancha.

Finalmente, en la categoría de Gestión Sostenible del Agua, ha sido reconocida la Mancomunidad de Aguas del Piélago (Toledo), distinguida por su compromiso con una gestión eficiente, sostenible y coordinada de los recursos hídricos en los municipios integrados en la Mancomunidad. El jurado ha valorado especialmente las actuaciones impulsadas para modernizar infraestructuras, mejorar el abastecimiento y optimizar el consumo de agua, contribuyendo a garantizar un servicio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Por último, la Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca, reconocida por su proyecto de restauración de fuentes y manantiales de la provincia y por la elaboración del Catálogo de Fuentes y Manantiales de Cuenca, una iniciativa centrada en la recuperación y conservación del patrimonio hídrico tradicional de la Serranía conquense. Se ha valorado especialmente su labor de restauración ecológica de fuentes, abrevaderos y manantiales afectados por el abandono y el deterioro, contribuyendo a preservar ecosistemas acuáticos, biodiversidad y elementos históricos vinculados al medio rural.