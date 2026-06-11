C-LM advierte que no retirará la demanda hasta que evalúe las nueva reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de los reconocimientos del Premio Regional de Medio Ambiente 2026. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha advertido este jueves de que la Administración regional no retirará su demanda hasta evaluar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha afirmado durante una rueda de prensa destinada a anunciar los reconocimientos de los Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, en la que ha apuntado que aun se desconocen las características de las nuevas reglas de explotación.

"Nosotros no conocemos en estos momentos exactamente cómo quieren mejorar la regla de explotación del trasvase, que lleven a efecto la ejecución de las sentencias que hasta ahora el Estado no ha trasladado", ha apuntado Gómez.

En este sentido, ha subrayado que "evidentemente tampoco retiraremos la demanda que tenemos presentada contra el Estado" hasta que "veamos que beneficia" y se cumple lo establecido en las sentencias del Tribunal Supremo sobre caudales ecológicos.

La titular de Desarrollo Sostenible ha lamentado la demora en la aplicación de las nuevas reglas "que ya hace más de dos años" que debían haberse establecido. Un tiempo durante el cual "han salido dos sentencias muy contundentes relacionadas precisamente con la necesidad de esa mejora".

Además, ha recordado que las nuevas reglas de explotación tendrán que ser aprobadas mediante un Real Decreto "que se tiene que someter a la disciplina --primero-- de la comisión de explotación del trabajo de Tajo-Segura, comisión de explotación en la que Castilla-La Mancha no está".

En este sentido, Gómez ha subrayado que "no está no porque no esté el gobierno de Castilla-La Mancha, es que no está Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que es usuario, porque da servicio a través de Llanura Manchega a 73.000 consumidores de nuestra comunidad autónoma". Una ausencia que desde la Junta consideran imprescindible solventar y que han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica.

"Todavía un recorrido enorme de largo, mientras tanto dilapidando el agua del tajo que le pertenece a Castilla-La Mancha", ha concluido.