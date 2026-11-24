El Gobierno regional y los regantes de Caudete firman un documento conjunto para defender sus regadíos y reclaman a la CHJ compromiso, seriedad y el mismo trato que da a la Comunidad Valenciana. - JCCM

ALBACETE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las comunidades de regantes de Caudete han firmado un escrito conjunto de alegaciones y un informe técnico dirigidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en el que reclaman "compromiso, seriedad y el mismo trato que da a la Comunidad Valenciana".

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez, y los representantes de dichas comunidades han suscrito este documento, en él que piden que se que contemple la modificación de la delimitación de las masas de agua subterránea de Caudete en el próximo ciclo de planificación hidrológica; que se reconozca la situación diferenciada de sus acuíferos; revise el actual Plan de Explotación para establecer una gestión específica y adaptada a sus características; y autorice, mientras se aprueba un nuevo marco de gestión, una moratoria en la aplicación de las actuales restricciones y de las tasas vinculadas al trasvase Júcar-Vinalopó.

La firma, en la que han participado el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez, y los representantes de las comunidades de regantes, ha tenido lugar al término de una reunión de trabajo, en la que se ha analizado la situación de los regadíos de la zona y se han coordinado las actuaciones para defender sus intereses ante el organismo de cuenca y a través de la misma reclaman un tratamiento diferenciado para los acuíferos de Caudete y la revisión de las restricciones actuales al regadío.

Según informa el Ejecutivo, el documento pretende que se reconozca la singularidad hidrogeológica de los acuíferos de Caudete en la planificación hidrológica de la demarcación del Júcar y en la aplicación de las medidas de explotación de la masa de agua subterránea Villena-Benejama.

El Gobierno regional ha respaldado esta defensa técnica con una apuesta presupuestaria real, destinando recursos económicos de más de 38.000 euros, para la elaboración de estudios hidrogeológicos de la zona que aporten base científica sólida y permitan fundamentar con rigor las demandas de los regantes ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El documento firmado incorpora las conclusiones del último estudio hidrogeológico elaborado por el CSIC-IGME en 2026. Este trabajo aporta evidencias científicas sobre la independencia de los acuíferos detríticos Caudete-Villena y Caudete-Alcoraya respecto del acuífero Solana, así como sobre la distinta evolución de sus niveles piezométricos lo que justificaría que se establezcan criterios de gestión diferenciados.

Así, el ejecutivo autonómico considera que no es adecuado aplicar indiscriminadamente las mismas restricciones a acuíferos independientes y con características y comportamientos distintos, sobre todo cuando los datos disponibles indican que los de Caudete mantienen una evolución estable y no son responsables del deterioro cuantitativo que motivó la declaración de riesgo de la masa de agua.

"FALTA DE COMPROMISO, DE SERIEDAD Y DE COLABORACIÓN DE LA CHJ"

Durante el acto de firma, Sáez ha destacado que este documento es fruto de la colaboración estrecha entre el Gobierno regional y los regantes de Caudete, que trabajan de la mano para solventar una problemática que afecta directamente a la economía y al empleo de la zona.

Frente a ello, el delegado ha denunciado la "falta de compromiso, de seriedad y de colaboración" de la Confederación Hidrográfica del Júcar con los regantes de Caudete y, en general, con la provincia de Albacete, tanto en este asunto como en otros de interés para el territorio.

Asimismo, ha reprochado que esta actitud contrasta con el trato que viene recibiendo la Comunidad Valenciana, y ha reclamado que los agricultores albaceteños "sean tratados con la misma consideración y el mismo rigor que los regantes valencianos", ha concluido.

Por su parte, los representantes de los regantes de Caudete han trasladado su agradecimiento al Gobierno regional y han expresado que la firma de este acuerdo es "el reconocimiento de un trabajo realizado correctamente por la delegación de Agricultura con el que se pretende demostrar que la Confederación en estos momentos no disponía de estudios reales".

Su representante, Antonio Conejero Pérez, ha señalado además que por la parte implicada en la provincia de Albacete se han aportado estudios hidrogeológicos que permiten saber el estado actual de las masas de Caudete y demandan una consideración hidrológica independiente que se ajuste a las condiciones reales.

DOS COMUNIDADES DE REGANTES MÁS DE 500 COMUNEROS AFECTADOS

Esta situación, según el Gobierno regional, afecta a más de 1.100 hectáreas de regadío, dos comunidades de regantes y más de 500 comuneros, afectando directamente a la continuidad de numerosas empresas agrarias dedicadas principalmente a cultivos hortícolas, frutales, viña, olivar y viveros.