C-LM reivindica los Premios Gran Selección Campo y Alma como principal exponente de la excelencia agroalimentaria

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la gala de entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en valor, durante la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma, que estos galardones son el principal exponente de la calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha al unir tradición, innovación y compromiso con el medio rural.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, lo ha manifestado durante la 37ª Edición de la gala de los Premios Gran Selección Campo y Alma, que ha presidido el Jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, en un acto celebrado en Quintanar del Rey (Cuenca) y que también ha contado con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Joaquina Sáiz; la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; la delegada de la Junta, Marian García; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; el delegado de Agricultura en Cuenca, Rodrigo Fernández; y los presidentes de las diputaciones provinciales de Cuenca y Albacete, Álvaro Martínez Chana y Santiago Cabañero, respectivamente, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Julián Martínez Lizán ha comenzado recordando que este certamen se creó en 1990 y desde entonces tiene como objetivo reconocer a los mejores productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, vinculados a las 41 figuras de calidad diferenciada de la región, todas ellas integradas en 'Campo y Alma', "marca conocida y reconocida por parte de los consumidores y que pone en valor a los productos y que son una perfecta tarjeta de presentación".

En su intervención, el consejero ha mencionado expresamente todos los alimentos reconocidos hoy: vino, queso manchego, aceite de oliva virgen extra, miel de La Alcarria, azafrán de La Mancha, nueces de Nerpio, berenjenas de Almagro, melón de La Mancha, ajo morado de Las Pedroñeras, cebolla de La Mancha, cordero manchego, pan de cruz de Ciudad Real y mazapán de Toledo, además del jamón serrano, amparado por una Especialidad Tradicional Garantizada.

También ha citado las dos empresas que se reconocen, la Mejor Empresa de Producción Ecológica y la Mejor Empresa de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza.

"Todos ellos son productos que reflejan la variedad, la fortaleza, el dinamismo y la capacidad que tiene el sector para afrontar los retos que tenemos en nuestro territorio", ha dicho el consejero, que ha añadido, que, en conjunto, la industria agroalimentaria se ha convertido en el sector más importante de la economía de la región, al aportar el 17% del PIB, más de un tercio de las exportaciones y un tejido productivo formado por 2.100 empresas.

El titular de Agricultura también ha alabado el enorme esfuerzo que ha realizado en los últimos años el conjunto del sector: empresas, cooperativas, bodegas y productores, para mejorar su competitividad invirtiendo en maquinaria nueva, en reestructuración, en nuevas instalaciones, en sostenibilidad, en mejora de procesos, en tecnología e innovación, en comercialización e internacionalización y en búsqueda de nuevas producciones que den respuesta al cambio climático.

Un esfuerzo que evidencia el compromiso "por seguir garantizando ese futuro que será el que nos haga seguir creciendo con nuestros productos".

Un trabajo alineado con las prioridades del Gobierno regional para consolidar el liderazgo agroalimentario de Castilla-La Mancha y afrontar con solvencia los retos del futuro.

En ese sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha enumerado algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, entre los que ha citado la futura PAC, la geopolítica y también el agua, "precisamente en estos momentos de planificación hidrológica para el cuarto periodo, en los que es fundamental garantizar un elemento vital para el desarrollo agropecuario de nuestro territorio".

Retos ante los que ha ratificado el apoyo del Ejecutivo y del presidente Emiliano García-Page.

En esta línea, Martínez Lizán ha garantizado la continuidad en el trabajo y en el impulso a las políticas públicas que viene desarrollando el Gobierno autonómico con líneas de apoyo como FOCAL, VINATÏ o la promoción, que permite seguir avanzando en modernización, valor añadido para industrias y agricultores y apertura de mercados.

UNA REGIÓN ORGULLOSAMENTE RURAL

Julián Martínez Lizán ha definido a Castilla-La Mancha como "una región orgullosamente agrícola y, sobre todo, rural", que tiene grandes productos para ofrecer.

También ha dado la enhorabuena a los premiados con unos galardones que se otorgan en base a unas catas realizadas a ciegas, con una evaluación técnica especializada que garantiza el rigor del proceso, en las que este año han participado 125 empresas y se han analizado 477 muestras, lo que supone un incremento de más del 30% en el número de participantes y la duplicación de muestras respecto al año anterior.

"Un dato que pone de relevancia la importancia que le da el sector a estos premios, que a nosotros nos enorgullece poder seguir ofreciendo.

Los premiados son el faro, la guía del resto de empresas que tienen el objetivo de ganar en la próxima edición de Campo y Alma", ha dicho Martínez Lizán, que ha finalizado "animando a seguir participando y colaborando en engrandecer a Castilla-La Mancha".