C-LM respeta la huelga de escuelas infantiles y destaca que en la región las ratios son menores que a nivel nacional

Archivo - Alumnos de una escuela infantil de la Junta. - JCCM - Archivo

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha mostrado su "respeto total y absoluto" a la huelga de escuelas infantiles a nivel estatal que se sustanciará este jueves, 7 de mayo, reivindicando que las ratios en los centros de titularidad regional son menores que las establecidas a nivel estatal.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar la exposición 'Primada. VIII Centenario Catedral de Toledo', Pastor ha señalado que en las 38 escuelas infantiles a nivel autonómico se han establecido los servicios mínimos acordados con los sindicatos.

Ha recordado que esta huelga "nace de un clamor" de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, a la que posteriormente se han ido uniendo los diferentes sindicatos, sobre la situación de escuelas de diversa titularidad, demandado mejoras al Ministerio de Educación como la bajada de ratios y mejoras en las condiciones docentes de estos centros.

Pastor ha recordado que la ratio nacional de 0-1 años es de 8 niños por aula, y en Castilla-La Mancha es de 6 niños, la de 1 a 2 años tiene una ratio nacional de 13 alumnos por aula, y en la región es de 11 niños, y de 2 a 3 años, la ratio nacional establece 20 niños y la región tiene 16 niños.

"La media regional está por debajo de esos niveles", ha destacado el consejero, remarcando que las escuelas infantiles regionales se ha consolidado "parcialmente" la medida de establecer un apoyo adicional por aula.

Incidiendo en que "las circunstancias que se dan en Castilla-La Mancha son totalmente diferentes a las del resto de otras comunidades autónomas", ha señalado que esta todas estas reivindicaciones "deben ser estudiada por el Ministerio de Educación".

En cuanto a las revisiones salariales, en Castilla-La Mancha, las plantillas pertenecen al personal laboral o funcionarios de la propia Junta, ha afirmado Pastor, señalando que "no están externalizados los servicios", lo que "da una garantía de estabilidad en sus trabajos" y un salario que corresponde a este grupo de empleados públicos.

Así, ha destacado que la Consejería de Educación ha tenido "diálogo con la plataforma estatal", que reconoce que "las ratios aquí en Castilla-La Mancha son diferentes y mejores que en el resto de España", aunque "aún así siguen reclamando una mayor bajada de ratio y que haya dos profesionales dentro del aula".